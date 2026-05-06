Massivt højhusprojekt i Silkeborg skaber voldsom debat om byens arkitektoniske sjæl

Foreningen Skøn på Silkeborg kritiserer det store boligprojekt Fredensgård for at ødelægge byens skala med et 20-etagers tårn, mens politikere undviger debatten.

Debatten om byudvikling og arkitektonisk integritet i Silkeborg er blusset op med fornyet styrke, efter at DR-programmet 'Er der en arkitekt til stede?

' satte fokus på byens fysiske rammer. Programmet, anført af Ane Cortzen, rettede en skarp kritik mod Søtorvet, hvilket har fungeret som en katalysator for en bredere diskussion om, hvordan Silkeborg udvikler sig som by. I forlængelse af denne kritik er det nu det ambitiøse Fredensgård-projekt, der er havnet i søgelyset. Foreningen 'Skøn på Silkeborg' har rejst kraftig kritik af projektet, og formanden for foreningen, David Schiess, holder ikke tilbage i sin beskrivelse af byggeriet.

Han betegner planerne som værende helt gakkelak og argumenterer for, at projektet fundamentalt set smadrer byens eksisterende skala. Ifølge Schiess risikerer man at fjerne netop de kvaliteter, der gør Silkeborg til noget helt særligt, og som definerer byens identitet over for omverdenen. Fredensgård-projektet er ikke en ny tiltag i bybilledet, da planerne blev formelt vedtaget allerede tilbage i 2019.

Projektet står som det absolut største boligbyggeri i Silkeborgs midtby nogensinde, og det er designet til at rumme i alt 293 boliger. Dette skal opnås gennem en kombination af karrébebyggelse og et massivt 20-etagers boligtårn, der vil dominere horisonten. For at sætte højden i perspektiv, vil tårnet blive over dobbelt så højt som det ikoniske Rundetårn i København, hvilket understreger den voldsomme skalaforandring, som byen står overfor.

Byggeriet er placeret på det areal, hvor det tidligere Torvcentret lå, og processen er allerede i gang, da de første spadestik til fundamentet er taget. David Schiess udtrykker en dyb bekymring for, at Silkeborg bevæger sig i en forkert retning, hvor nærheden og det menneskelige perspektiv går tabt i jagten på urbanisering. Kernen i konflikten handler om definitionen af en moderne provinsby.

Schiess argumenterer for, at det særlige ved en by som Silkeborg er følelsen af nærhed, hvor sollyset kan trænge ned mellem bygningerne, og hvor der er et naturligt liv i gaderne. Selvom Silkeborg med over 50.000 indbyggere i selve byen og over 100.000 i kommunen ikke længere kan kaldes en lille flække, mener modstanderne, at væksten ikke nødvendigvis skal ske i højden.

Mens nogle vil mene, at det er en naturlig evolution at bygge opad for at skabe plads til flere borgere, ser Schiess det som en kedelig og generisk udvikling. Han efterlyser en mere homogen byudvikling, hvor byrådet tager stilling til den samlede æstetik og bevarer byens sjæl fremfor blot at tillade isolerede højhusprojekter. Han sammenligner ligefrem Fredensgård med byggerierne på Aarhus Ø og mener, at den type arkitektur er malplaceret i Silkeborgs kontekst.

Modstanden mod projektet er dog ikke et nyt fænomen, men har været til stede siden starten. I 2020 blev planerne genstand for en heftig offentlig debat, og en meningsmåling foretaget af Jysk Analyse for TV MIDTVEST og TV2 Østjylland viste en klar tendens. Dengang var 40 procent af de adspurgte borgere direkte imod byggeriet, mens kun 20 procent var positive. Resten af respondenterne var enten uafklarede eller ikke bekendt med projektet.

Den daværende borgmester, Steen Vindum, anerkendte dengang resultatet, men udtrykte en forventning om, at befolkningens holdning ville ændre sig, når byggeriet stod færdigt. Han henviste til tidligere projekter, såsom omlægningen af Torvet, hvor indledende modstand blev vendt til glæde. Men seks år senere står David Schiess stadig fast på sin kritik.

Da han bliver spurgt, hvorfor han ikke blot flytter til en mindre by, svarer han tørt, at selv i byer som Hobro planlægges der nu højhusbyggeri, og at det derfor ikke handler om modstand mod udvikling generelt, men om manglen på respekt for byens skala. Denne sag rejser væsentlige spørgsmål om den demokratiske proces i byplanlægningen og kommunikationen mellem politikerne og borgerne.

Da TV MIDTVEST forsøgte at indhente et svar fra den nuværende formand for Plan-, Vej- og Trafikudvalget i Silkeborg Kommune, Kristian Pihl Lorentzen, blev de sendt videre i et bureaukratisk loop. Lorentzen henviste til sin forgænger, Martin Jakobsen, som igen henviste til Hans Okholm. Okholm har efterfølgende takket nej til at stille op til interview, hvilket efterlader kritikerne og borgerne uden direkte svar fra de ansvarlige beslutningstagere.

Dette fravær af dialog forstærker følelsen af, at beslutningerne bliver taget over hovedet på lokalbefolkningen, mens byens skyline ændres irreversibelt





