Massive Ballistic Missile Attack on Kyiv, Ukraine

Leaders of the military administration in Kyiv have reported a massive ballistic missile attack. At least 4 people have been killed and 21 injured when a missile fired by Russia hit a residential building in the Ukrainian capital, Kyiv, Reuters reported.

Lederen af Kyiv s militære administration har natten til søndag meldet om et massivt ballistisk missilangreb. Mindst 4 personer er blevet dræbt og 21 såret, efter at et missil fra Rusland har ramt en beboelsesejendom i Ukraine s hovedstad, Kyiv , nyhedsbureauet Reuters.

Der var allerede varsler ude lørdag om, at Rusland ville bruge deres voldsomme Oreshnik-missiler. Der er tale om en skole i Sjevtjenkivskyj-distriktet, hvor der efterfølgende er udbrudt brand. Også Tymur Tkatjenko, som står i spidsen for Kyivs militære administration, meldte ifølge AFP tidligere på natten om voldsomme angreb mod hovedstaden. Det skete på den krypterede beskedstjeneste Telegram, hvor han berettede om et massivt ballistisk missilangreb.

Journalisterne meldte samtidig om eksplosioner, der kunne høres i byen. Ifølge journalisterne fik eksplosioner en bygning med boliger til at ryste, og flere personer søgte ly i en underjordisk metrostation i det centrale Kyiv. »Der er aktuelt meldinger om mindst fire distrikter, som er påvirket af angrebet: Sjevtjenkivskyj, Dniprovskyj og Podilskyj-distrikter. Der er foreløbig meldinger om brande og skader på beboelsesejendomme,« sagde Tymur Tkatjenko tidligere.

»Et angreb med droner er i gang; truslen fra ballistiske missiler er fortsat til stede. Bliv i beskyttelsesrummene,« lød det. Billede fra natten til søndag viser røg, der stiger op over Kyiv efter et angreb. Vitalij Klytjko oplyste ifølge AFP, at læger var blevet sendt til Podilskyj-distriktet i den nordvestlige del af Kyiv, hvor vragdele fald ned i et ubeboet område.

Ifølge borgmesteren opstod der desuden en brand nær en beboelsesejendom i det nærliggende Sjevtjenkivskyj-distrikt, hvor vinduer blev beskadiget. Også det amerikanske medie CNN skrev tidligere natten til søndag, at der kunne høres eksplosioner i Kyiv. Lørdag aften skrev Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at Ruslandpossibly vil angribe Ukraine med et hypersonisk missil af typen Oresjnik





