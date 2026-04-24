Massiv efterspørgsel på strøm fra datacentre truer Danmarks elnet

Nye tal fra Energinet viser en enorm og koncentreret efterspørgsel på strømkapacitet fra datacentre, der kan udfordre Danmarks fremtidige energiforsyning. En region oplever en efterspørgsel svarende til hele landets nuværende elnet.

I alt er der ansøgninger om tilslutning til transmissionsnettet – Danmarks centrale el-motorvej – for hele 14 GW strømkapacitet. Denne enorme efterspørgsel rejser spørgsmål om Danmarks fremtidige energiforsyning og evne til at imødekomme behovet fra datacentre, elbiler og varmepumper samtidig. Udover datacentrenes direkte strømforbrug, er der bekymringer omkring den økonomiske effektivitet af disse centre. Selvom der er potentiale for at udnytte overskudsvarme til fjernvarme, er dette primært realistisk om vinteren.

Om sommeren, hvor behovet for varmt vand er mindre, kan køling af datacentre kræve betydelige mængder strøm, hvilket underminerer argumentet om en grøn omstilling. Samtidig stiger efterspørgslen efter strøm til opladning af elbiler, især hurtigladere, hvilket yderligere belaster elnettet. En udvidelse af vedvarende energikilder (VE) og opbygning af batterikapacitet er afgørende for at sikre en stabil og bæredygtig energiforsyning.

Brugen af gasturbiner i datacentre som backup under perioder med lav vind- og solproduktion er i modstrid med målet om en grøn fremtid. Derudover forventes datacentrene at skabe relativt få arbejdspladser, og der er mistanke om, at deres størrelse primært er drevet af behovet for AI-kapacitet snarere end datalagring. Datacentre, der søger tilslutning til elnettet, mødes i øjeblikket med besked om, at de kan forvente at blive tilsluttet i 2033-2034.

Denne lange ventetid kan få datacenterbranchen til at søge efter alternative placeringer, hvor strømforsyningen er mere sikker. Uden adgang til strøm vil ingen af de nuværende projekter blive realiseret. Situationen er global, da alle lande står over for udfordringer med at elektrificere og imødekomme den stigende efterspørgsel efter strøm. Mens kommunerne godkender placeringer for at tage hensyn til lokale forhold, er det usikkert, om en statslig styrelse kan håndtere situationen bedre.

Derudover er det uklart, hvad de resterende 46 GW af de samlede 60 GW tilslutningsønsker hos Energinet består af. Det er afgørende at finde en balance mellem at imødekomme behovet for datacentre og sikre en bæredygtig og stabil energiforsyning for hele Danmark





