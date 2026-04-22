Massiv Databrister i Motorregistret: 73.000 Beskyttede Borgeres Oplysninger Lækket

En kritisk fejl i Motorregistret har i fire år givet private virksomheder adgang til følsomme oplysninger om tusindvis af borgere med navne- og adressebeskyttelse. Sagen rejser alvorlige spørgsmål om sikkerheden i statens it-systemer.

En alvorlig sikkerhedsbrist i Motorregistret ( DMR ) har over fire år, fra 2021 til juli 2025, kompromitteret personlige oplysninger for tusindvis af danske borgere, der er beskyttet af navne- og adressebeskyttelse.

Fejlen har givet private virksomheder, herunder forsikrings- og parkeringsselskaber, med direkte terminaladgang til DMR, uberettiget adgang til følsomme data om cirka 73.000 sårbare individer. Denne situation rejser dybtgående bekymringer om den grundlæggende sikkerhed, logning og kontrolmekanismer i statens it-systemer. Jørgen Nygaard Nielsen, fagdirektør for Told og Motor i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST), har det faglige ansvar for it-systemet, og sagen har sat et skarpt fokus på UFSTs evne til at beskytte borgernes data.

Problemet opstod på grund af en fejl i DMRs systemarkitektur, der tillod uautoriseret dataudtrækning. Virksomheder med terminaladgang kunne, uden tilstrækkelig kontrol, få adgang til oplysninger om borgere, der specifikt havde anmodet om at blive skjult fra offentligheden. Dette inkluderer typisk personer i udsatte positioner, såsom vidner i retssager, ofre for vold, eller personer med behov for at beskytte deres privatliv af andre alvorlige årsager. Konsekvenserne af denne dataudtrækning kan være vidtrækkende og alvorlige.

For de berørte borgere kan det føre til chikane, trusler, identitetstyveri og andre former for kriminalitet. Det er også væsentligt at bemærke, at selvom DMR-data ikke er blevet solgt via en krypteret kanal, er skaden for de berørte borgere den samme. Den manglende kryptering af dataoverførslen er dog en yderligere sikkerhedsrisiko, der forværrer situationen. Eksperter påpeger, at en robust logning og overvågning af systemadgangen kunne have afsløret fejlen langt tidligere og begrænset omfanget af datalækket.

Den lange periode, fejlen eksisterede uden at blive opdaget, indikerer alvorlige mangler i UFSTs sikkerhedsprocedurer og interne kontrolmekanismer. Sagen har udløst en bred debat om behovet for at styrke cybersikkerheden i statens it-systemer. Kritikere fremhæver, at den manglende investering i moderne sikkerhedsteknologier og tilstrækkelig uddannelse af it-personale har skabt en sårbarhed, der nu er blevet udnyttet. Der er også spørgsmål om, hvorfor fejlen ikke blev opdaget under regelmæssige sikkerhedsaudits og penetrationstests.

UFST har indledt en intern undersøgelse for at fastslå de præcise årsager til fejlen og identificere de ansvarlige parter. Undersøgelsen vil også fokusere på at implementere foranstaltninger for at forhindre lignende hændelser i fremtiden. Det er afgørende, at UFST er transparent i sin undersøgelse og deler sine resultater med offentligheden. De berørte borgere skal have fuld information om, hvilke data der er blevet kompromitteret, og hvilke skridt de kan tage for at beskytte sig selv.

Derudover er der behov for en grundig gennemgang af lovgivningen om databeskyttelse og privatlivets fred for at sikre, at den er tilstrækkelig til at beskytte borgernes rettigheder i en digital tidsalder. Denne hændelse understreger vigtigheden af at prioritere cybersikkerhed og databeskyttelse i alle statslige it-systemer





