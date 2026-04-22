Massiv Databrist i Motorregistret Kompromitterer Tusindvis af Borgeres Oplysninger

En kritisk fejl i Motorregistret har i fire år givet private virksomheder adgang til følsomme data om 73.000 borgere med navne- og adressebeskyttelse. Sagen rejser alvorlige spørgsmål om sikkerheden i statens it-systemer.

En alvorlig sikkerhedsbrist i Motorregistret ( DMR ) har over fire år, fra 2021 til juli 2025, kompromitteret personlige oplysninger for tusindvis af danske borgere, der er beskyttet af navne- og adressebeskyttelse.

Fejlen har givet private virksomheder, herunder forsikrings- og parkeringsselskaber, med direkte terminaladgang til DMR, uberettiget adgang til følsomme data om omkring 73.000 sårbare individer. Denne omfattende datalækage rejser dybtgående spørgsmål om den grundlæggende sikkerhed, logning og kontrolmekanismer i statens it-systemer. Jørgen Nygaard Nielsen, fagdirektør for Told og Motor i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, har det faglige ansvar for det berørte it-system, og sagen har sat fokus på behovet for en grundig gennemgang af sikkerhedsprotokollerne.

Problemet opstod som følge af en fejl i DMR’s systemarkitektur, der tillod autoriserede virksomheder at omgå de normale sikkerhedsforanstaltninger og få adgang til oplysninger, de ikke burde have. Selvom dataene ikke er blevet solgt via en krypteret kanal, er konsekvenserne for de berørte borgere med hemmelige adresser stadig alvorlige. Uautoriseret adgang til disse oplysninger kan føre til chikane, identitetstyveri og andre former for kriminalitet. Eksperter påpeger, at den lange periode, fejlen har eksisteret uden at blive opdaget, er særligt bekymrende.

Det indikerer en mangel på tilstrækkelig overvågning og kontrol med systemets adgangslogfiler. Derudover rejser det spørgsmål om, hvorvidt de involverede virksomheder har overholdt gældende databeskyttelsesregler. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har nu iværksat en undersøgelse for at fastslå de præcise årsager til fejlen og implementere foranstaltninger for at forhindre lignende hændelser i fremtiden. Undersøgelsen vil omfatte en gennemgang af systemets sikkerhedsarkitektur, adgangskontrolmekanismer og logningsprocedurer.

Derudover vil styrelsen samarbejde med Datatilsynet for at sikre, at alle relevante databeskyttelsesregler overholdes. Sagen understreger vigtigheden af robuste sikkerhedsforanstaltninger i statens it-systemer, især når det gælder håndtering af følsomme personoplysninger. Det er afgørende, at der er tilstrækkelig logning og overvågning af systemadgang, så eventuelle sikkerhedsbrud kan opdages og håndteres hurtigt. Derudover er det vigtigt, at der er klare retningslinjer for, hvilke data private virksomheder har adgang til, og at disse retningslinjer overholdes.

Denne hændelse bør tjene som en wake-up call for alle offentlige myndigheder, der håndterer personoplysninger. Det er nødvendigt at investere i moderne sikkerhedsteknologier og uddanne medarbejderne i bedste praksis for datasikkerhed. Manglende handling kan føre til yderligere datalækager og underminere borgernes tillid til det offentlige. Udover de tekniske aspekter er der også et spørgsmål om ansvarlighed.

Det er vigtigt at fastslå, hvem der har ansvaret for fejlen, og at der træffes passende foranstaltninger for at sikre, at lignende hændelser ikke gentager sig. Dette kan omfatte sanktioner mod de ansvarlige parter og en revision af de interne procedurer for sikkerhedsstyring. Den langvarige periode med datalækage rejser også spørgsmål om, hvorfor fejlen ikke blev opdaget tidligere.

Det er afgørende at undersøge, om der var tegn på mistænkelig aktivitet, der blev overset, og om der var tilstrækkelige ressourcer allokeret til sikkerhedsovervågning





