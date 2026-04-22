Massiv Databrist i Motorregistret: 73.000 Beskyttede Borgeres Oplysninger Kompromitteret

En kritisk fejl i Motorregistret har i fire år givet private virksomheder adgang til følsomme oplysninger om tusindvis af borgere med navne- og adressebeskyttelse. Sagen rejser alvorlige spørgsmål om sikkerheden i statens it-systemer.

En alvorlig sikkerhedsbrist i Motorregistret ( DMR ) har over fire år, fra 2021 til juli 2025, kompromitteret personlige oplysninger for tusindvis af danske borgere, der er beskyttet af navne- og adressebeskyttelse.

Fejlen har givet private virksomheder, herunder forsikrings- og parkeringsselskaber, med direkte terminaladgang til DMR, uberettiget adgang til følsomme data om cirka 73.000 sårbare individer. Denne omfattende datalækage rejser dybtgående spørgsmål om den grundlæggende sikkerhed, logningspraksis og kontrolmekanismer i statens it-systemer. Jørgen Nygaard Nielsen, fagdirektør for Told og Motor i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST), har det faglige ansvar for it-systemet, og sagen placerer et betydeligt fokus på UFSTs evne til at beskytte borgernes privatliv.

Problemet opstod som følge af en fejl i DMRs systemarkitektur, der tillod autoriserede virksomheder at omgå de normale sikkerhedsforanstaltninger og få adgang til oplysninger, de ikke burde have. Selvom dataene ikke er blevet solgt via en krypteret kanal, er konsekvenserne for de berørte borgere med hemmelige adresser stadig alvorlige. Uautoriseret adgang til adresseoplysninger kan udgøre en reel trussel mod deres sikkerhed og privatliv, potentielt føre til chikane, stalking eller endda mere alvorlige overgreb.

Eksperter påpeger, at en effektiv logning og overvågning af systemadgang kunne have afsløret bruddet langt tidligere, hvilket potentielt kunne have begrænset omfanget af skaden. Manglen på tilstrækkelig kontrol og revisionsspor er en central kritikpunkt i denne sag. Det er også blevet fremhævet, at den lange periode, fejlen eksisterede uden at blive opdaget, indikerer en systemisk svaghed i UFSTs sikkerhedsprocedurer.

Der er behov for en grundig undersøgelse af, hvorfor fejlen ikke blev identificeret og rettet tidligere, og hvilke foranstaltninger der kan træffes for at forhindre lignende hændelser i fremtiden. Denne sag understreger vigtigheden af robuste sikkerhedsforanstaltninger og kontinuerlig overvågning af statens it-systemer, der håndterer følsomme personoplysninger. Udover de direkte konsekvenser for de berørte borgere, rejser sagen også bredere spørgsmål om statens ansvar for at beskytte borgernes data.

Det er afgørende, at staten investerer i moderne sikkerhedsteknologier og uddanner sine medarbejdere i bedste praksis for datasikkerhed. Derudover er der behov for en klar og gennemsigtig proces for at rapportere og håndtere sikkerhedsbrud. Borgere skal have tillid til, at deres data er beskyttet, og at staten tager databeskyttelse alvorligt. Denne tillid er afgørende for et velfungerende samfund.

Sagen har allerede ført til intern kritik og undersøgelser inden for UFST, og der forventes yderligere tiltag for at styrke sikkerheden i Motorregistret og andre statslige it-systemer. Det er sandsynligt, at sagen vil føre til en revision af de eksisterende sikkerhedspolitikker og procedurer, samt en øget fokus på datasikkerhed i den offentlige sektor. Derudover kan sagen have politiske konsekvenser, da den rejser spørgsmål om regeringens evne til at beskytte borgernes privatliv og sikre en sikker digital infrastruktur.

Det er vigtigt at bemærke, at denne hændelse ikke er isoleret, og at datalækager og sikkerhedsbrud er en stigende trussel i den digitale tidsalder. Derfor er det afgørende, at både den offentlige og private sektor tager datasikkerhed alvorligt og investerer i de nødvendige ressourcer for at beskytte borgernes data





Motorregister DMR Datasikkerhed Datalækage Personoplysninger Adressebeskyttelse Udviklings- Og Forenklingsstyrelsen UFST

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Det voldsomme kapløb om strøm: Danmark står over for en massiv udfordring fra datacentreEnerginet afslører en enorm efterspørgsel på strømkapacitet til datacentre på 14 GW, hvilket udfordrer det danske elnet og skaber debat om fremtidens prioritering af infrastruktur.

Read more »

Qvortrup om opsigtsvækkende Løkkeangreb: 'Nervekrigen er massiv''Lige nu er det et abespil om, hvem der bærer ansvaret for, at forhandlingerne står fuldstændig stille.'

Read more »

Alvorlig sikkerhedsbrist i Motorregistret kompromitterede 73.000 beskyttede borgeres dataEn fejl i Motorregistret har i fire år givet private virksomheder adgang til følsomme oplysninger om borgere med navne- og adressebeskyttelse. Sagen rejser alvorlig kritik af sikkerheden i statens it-systemer.

Read more »

Massiv Databrister i Motorregistret: 73.000 Beskyttede Borgeres Oplysninger LækketEn kritisk fejl i Motorregistret har i fire år givet private virksomheder adgang til følsomme oplysninger om tusindvis af borgere med navne- og adressebeskyttelse. Sagen rejser alvorlige spørgsmål om sikkerheden i statens it-systemer.

Read more »

Sikkerhedsbrist i Motorregistret afslører personfølsomme dataEn fejl i Motorregistret har i fire år givet private virksomheder adgang til oplysninger om tusindvis af borgere med navne- og adressebeskyttelse. Eksperter er kritiske overfor sikkerheden i statens systemer.

Read more »

Massiv Databrist i Motorregistret Kompromitterer Tusindvis af Borgeres OplysningerEn kritisk fejl i Motorregistret har i fire år givet private virksomheder adgang til følsomme data om 73.000 borgere med navne- og adressebeskyttelse. Sagen rejser alvorlige spørgsmål om sikkerheden i statens it-systemer.

Read more »