Massøren anklaget for voldtægt og blufærdighedskrænkelse

Anklagemyndigheden i Østjylland bringer en massør i retten for voldtægt og blufærdighedskrænkelse efter en anklage om ulovlig berøring under en massage. Sagen skal afgøres af en domsmand.

Massøren anklages for to alvorlige forseelser: voldtægt og blufærdighedskrænkelse . Ifølge anklageren i Østjyllands Politi skal sagen frem for byretten i Aarhus senere på måneden. Uden kvindens samtykke under en massage i fjor udsatte massøren en kvindelig klient for en utraditionel og ulovlig behandling, som inkluderede at røre hende i skridtet med fingre og to gange slikke på hendes klitoris.

Kvinden var passiv under handlingen. Anklageren forudsætter en frihedsstraf og ønsker desuden, at massøren fratages retten til at udøve massage som erhverv over for piger og kvinder i en vis periode. Massørens eventuelle tilkendegivelse af skyld er uvist, men da sagen skal afvikles som en domsmandssag, tyder det på, at han ikke umiddelbart vil tilstå. I en domsmandssag udgør en professionel dommer og to lægdommere en kollegial afgørelse både om skyld og straf





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Voldtægt Blufærdighedskrænkelse Massage Domsmandssag Aarhus

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