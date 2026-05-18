Maskin med laser og kunstig intelligens kan luge ukrudt på marken uden menneskelig assistance

En maskine med laser og kunstig intelligens kan nu bruges til at luge ukrudt på marken uden menneskelig assistance. Maskinen er blevet brugt på økologiske løgmarker i Brande, hvor den kan identificere ukrudt og spirende løg med kirurgisk præcision og derefter bruge en laser til at fjerne ukrudtet.

Kunstig intelligens begynder at fylde mere og mere i vores allesammens hverdag. Her har de nemlig anskaffet sig en maskine, der ved hjælp af laser og kunstig intelligens kan luge ukrudt på marken helt uden menneskelig assistance.

- Jeg synes, den er megasmart, siger Jonas Lauth Pedersen, der er produktions- og driftsdirektør ved Axel Månsson A/S. På marken i Brande er der økologiske løg. Lige nu er tale om fine, små spirer, der senere bliver til rigtige løg. Nu kører en maskine rundt på markerne i døgndrift uden bemanding og luger ukrudt. Den er fodret med en masse billeder og anden data, så den lige nøjagtig kan kende forskel på ukrudt og de spirende løg.

Med kirurgisk præcision sender den en laserstråle ned, når ukrudtet er blevet identificeret. Helt op til 7.000 skud i minuttet. - Det bliver lige svistet. Der kommer sådan nogle små røgskyer, siger Jonas Lauth Pedersen, som TV 2 har talt med.

Kan konkurrere med konventionelle produkter Maskinen kan være en løsning med perspektiver for økologisk landbrug, der ønsker at bruge sprøjtegifte og har brug for arbejdskraft. Den her nye teknologi gør, at det bliver realistisk at dyrke økologiske produkter uden gift på en måde, der kan konkurrere på pris med de konventionelle produkter, siger Sybille Kyed. Her kan du høre Jonas Lauth Pedersen fortælle, hvordan de lugede ukrudt, inden de fik en lasermaskine.

Axel Månsson, der er direktør i Månsson A/S fortæller, at det nye maskineri samlet set har kostet omkring 14 millioner kroner. Alligevel mener han, at det kan betale sig. - Det er jo her, vi skal konkurrere og hele tiden gå efter, at forbrugeren kan få så billige fødevarer som muligt, og kan vi producere fødevare uden kemiske hjælpestoffer, må det være nummer et, siger Axel Månsson





