Martin Short: SKUESpillerne fortæller åbent om datterens psykiske udfordringer og tragediet efter dødsfaldet

I et nyt interview fortæller skuespilleren Martin Short åbent om datterens psykiske udfordringer og den tragedie, familien måtte gennemleve efter dødsfaldet.

Nye meldinger vækker frygt i Europa: Dette europæiske land kan blive Putins næste mål. Nu vælger den kendte skuespiller for første gang at fortælle åbent om den tragedie, der har ramt familien.

I et nyt interview sætter han ord på datterens mangeårige kamp med psykiske problemer og på den magtesløshed, familien har stået tilbage med. Kvinde fandt sin mand i seng med sin mor efter sygemelding på arbejdet: Hvad der så skete, var endnu mere uventet. I et interview med CBS News, gengivet af People, beskriver den 75-årige skuespiller tiden efter dødsfaldet som ‘et mareridt for familien’. Martin Short fortæller nu, at datteren gennem længere tid havde kæmpet med alvorlige psykiske udfordringer.

‘Hun gjorde det bedste, hun kunne, indtil hun ikke kunne mere’, siger Martin Short. Katherine Short var den ældste af Martin Shorts tre børn. Familien skrev kort efter dødsfaldet, at hun vil blive husket for ‘det lys og den glæde’, hun bragte til verden. Martin Short mistede også sin hustru, Nancy Dolman, i 2010 efter et længere kræftforløb.

I interviewet sammenligner han psykisk sygdom med alvorlig fysisk sygdom og peger på, at mentale lidelser i nogle tilfælde også kan få fatale konsekvenser. Skuespilleren er kendt fra en lang række film og serier og har de senere år fået stor succes med serien ‘What About Brian’





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Martin Short Katherine Short Psykiske Udfordringer Datter Familiemedlem Tragedie Død Seriensucces Psyisk Sygdom Psykiske Lidelser Fatal Konsekvenser

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reaktion fra danske stjerner på sæsonens store plot-twist i 'Kastanjemanden'.Advarsel! Denne artikel afslører et stort chokerende plot-twist i den nye sæson af 'Kastanjemanden'. Så hvis du ikke vil have spoilet en afgørende scene, som skuespillerne selv er utrolig stolte af, så skal du ikke læse videre. Mikkel Boe Følsgaard og Danica Curcic er tilbage som efterforskerduoen Hess og Thulin i en ny sæson af Netflix-hittet 'Kastanjemanden'. B.T. møder de to danske stjerner inden premieren, og her er vi nødt til at få en reaktion på sæsonens store overraskelse.

Read more »

Veteran spiller diskuterer glæde og smerte efter rekordstor neder klassiske dansk underdogs efterlaag til FC København og revanchere mod demEfter at have registreret et 7-0 nederlag til FC København, erplayed af Silkeborg IF veteranen Jens Martin Gammelby besvummed over nederlagets størrelse og de høje scoringer. I stedet for at fokusere på revanche, fokuserer Gammelby på at redde holdet fra en nedrykningsmulighed med en sejr i søndagens kamp mod FC København.

Read more »

Havariet i København: Tonvis af forbipasserende reddede to kvinder i voldtægtsforsøg på åbent gadeI København forsøgte en mand at voldtage to kvinder, begå fuldbyrdet voldtægt mod en tredje kvinde, trække en kniv mod to andre tilstedeværende og udførte et påfald mod to tilfældige forbipasserende. Tonvis af forbipasserende reddede derfor to kvinder under voldtægtsforsøget.

Read more »