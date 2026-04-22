Markant prisfald på charterrejser lige nu

Priserne på charterrejser er historisk lave. Du kan nu komme til Sydeuropa for under 1.500 kroner, mens priserne på fjerne destinationer fortsat stiger markant.

Drømmer du om en tiltrængt pause fra hverdagens trummerum, og overvejer du et ophold på et hyggeligt tre-stjernet hotel i solrige Alanya? Så er det måske nu, du skal slå til. Lige nu oplever vi nemlig et unikt marked, hvor priserne på charterrejser er presset helt i bund. Mens mange danskere har mærket, hvordan priserne på flybilletter til fjerne destinationer som Asien eller USA er steget markant det seneste år, ser billedet helt anderledes ud for de traditionelle charterrejser til Sydeuropa.

Et omfattende pristjek foretaget af Travelmarket.dk, der dagligt overvåger og sammenligner rejsetilbud fra samtlige charterselskaber i Danmark, bekræfter tendensen. Du kan lige nu finde utroligt billige rejser, såsom en uges ophold på et 3-stjernet hotel i Alanya med afgang fra Billund Lufthavn til en pris på blot 1.145 kroner. Alternativt kan du flyve fra København til Rhodos og nyde en uge på et 2-stjernet hotel for kun 1.499 kroner. Ole Stouby, direktør for Travelmarket, udtrykker overraskelse over de lave priser, især når man tager den nuværende økonomiske usikkerhed og de generelle prisstigninger på brændstof i betragtning. Han forklarer, at de markante prisfald på afbudsrejser primært skyldes en lavere efterspørgsel på netop charterture sammenlignet med regulære ruteflyrejser. For charterselskaberne handler det om logistik og økonomisk optimering; de foretrækker at sælge restpladserne til spotpris frem for at sende flyene afsted med halvtomme sæder, hvilket ofte betyder, at rejsende kan få ferien til en pris, der ligger under selskabernes faktiske kostpris. Dette fænomen står i skarp kontrast til det generelle billede på rejsemarkedet, hvor gennemsnitspriserne på oversøiske flyrejser er steget med over 20 procent på bare et år. Denne udvikling skyldes i høj grad den geopolitiske situation og de deraf følgende høje energipriser. Derfor kan det for mange være en økonomisk fornuftig beslutning at fravælge den planlagte tur til storbyer som New York eller eksotiske destinationer som Bangkok til fordel for en charterrejse til Spanien, Cypern eller Grækenland. Udover de økonomiske besparelser peger eksperter også på de miljømæssige aspekter af flyrejser. Rapporter fra FN’s Klimapanel (IPCC) understreger vigtigheden af at være bevidst om flytrafikkens klimaaftryk, herunder effekten af non-CO2-faktorer som kondensstriber, selvom der fortsat hersker usikkerhed omkring det præcise omfang af disse bidrag. Når man vælger en charterrejse frem for selv at sammensætte sin storbyferie, får man ofte markant mere værdi for pengene, da charterselskaberne benytter stordriftsfordele og faste aftaler med hoteller, som den individuelle rejsende sjældent kan matche. Der er altså masser af muligheder for at finde en ferie til under 2.000 kroner, hvilket er usædvanligt billigt i den nuværende økonomiske kontekst. Ole Stouby opfordrer kraftigt alle, der har fleksibilitet i deres kalender i de kommende uger, til at overveje en tur mod sydens sol. Udover prisen er der en væsentlig fordel ved at rejse her i april eller maj: man undgår den ekstreme trængsel, der præger sommerferiedestinationerne i højsæsonen. Ved at rejse uden for de mest populære måneder sikrer man sig ikke bare en billigere ferie, men også en mere autentisk og afslappende oplevelse, hvor man ikke skal kæmpe om en solseng ved poolen eller stå i endeløse køer til de lokale seværdigheder. Man får mulighed for at opleve destinationerne, mens de stadig er præget af lokal ro, og før masseturismen for alvor gør sit indtog. Det er kort sagt en gylden mulighed for at få opladet batterierne til en brøkdel af prisen, alt imens man nyder godt af det mildere forårsklima i Middelhavsområdet





Charterrejser Billige Rejser Travelmarket Flypriser Ferie

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rammer snart alle danskere: Din lønseddel får en markant ændringSenest 1. juli skal du holde særligt øje med din lønseddel.

Read more »

Deadline på den billige benzin og diesel: Her forventer de at prisen stiger igenPrisen på benzin og diesel er faldet med heldholdvis 10 og 30 øre, men ekspert spår priserne til at stige igen - og snart.

Read more »

Skole indfører total stilhed som undervisning efter markant stigning i tinnitus blandt ungeForekomsten af tinnitus er fordoblet blandt unge på 15 år. Nu eksperimenterer en skole med stilhedspauser i undervisningen for at beskytte elevernes hørelse og give ro til hjernen.

Read more »

Usikre energipriser og geopolitik presser priserne på sommerens rejserStigende brændstofpriser og international usikkerhed betyder, at danskere bør tænke sig om en ekstra gang, før de venter med at booke sommerferien. Eksperter advarer om prisstigninger og mulige efterregninger.

Read more »

Rumteknologi til boliger: Nyt supermateriale kan give ekstra kvadratmeterSvensk ejendomsgigant satser på særligt isoleringsmateriale fra startup – lover tyndere vægge, lavere CO₂ og markant mere plads

Read more »

'Interessen har aldrig været større': Derfor stikker prisen på dansk kunst helt af lige nuDet er blandt andet en stigende interesse fra velhavende personer fra tech-branchen, der har fået priserne til at stige, fortæller vurderingsekspert.

Read more »