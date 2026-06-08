Marjorie Taylor Greene får kontroversiel stamcellebehandling i Mexico

Det tidligere republikanske kongresmedlem Marjorie Taylor Greene er rejst til Mexico for at modtage stamcellebehandling mod aldring. Behandlingen er ikke godkendt i USA eller Danmark og møder kritik fra sundhedsmyndigheder.

Marjorie Taylor Greene , det tidligere republikanske kongresmedlem og kontroversielle Trump -støtte, har kastet sig ud i en ny kontrovers. Hun er nemlig rejst til Dream Body Clinic i Puerto Vallarta, Mexico , for at modtage stamcellebehandling via drop, som hun selv beskriver som fantastisk.

Behandlingen, som hun promoverer på sociale medier, er ikke godkendt i hverken USA eller Danmark. I USA har FDA (Food and Drug Administration) forbudt behandlingen som kosmetisk anti-aging-terapi på grund af manglende dokumentation for sikkerhed og effekt. Greene raser over myndighederne og hævder, at det er en behandling, amerikanerne burde have adgang til. Hun har endda undladt at tegne en sundhedsforsikring, da hun mener, at pengene er bedre brugt på alternative behandlinger og sundhedsterapier, som hun oplever virker.

Stamcellebehandling mod aldring er et omstridt emne blandt læger og forskere. I Danmark er behandlingen kun godkendt til specifikke medicinske formål, såsom behandling af blodsygdomme, og må ikke anvendes som en mirakelkur mod aldring. Sundhedsstyrelsen har flere gange advaret mod private klinikker, der tilbyder stamcelleterapi uden tilstrækkelig evidens. Eksperter påpeger, at der ikke alene er risiko for infektioner og afstødningsreaktioner, men også for uventede bivirkninger, da stamceller kan udvikle sig uforudsigeligt i kroppen.

Trods manglen på videnskabelig opbakning fortsætter Greene ufortrødent med at søge alternative løsninger, noget der har vakt bekymring blandt både politiske modstandere og tilhængere. Marjorie Taylor Greene blev valgt til Kongressen i 2020 og var en af de mest markante skikkelser inden for den højreorienterede fløj af det republikanske parti. Hun er kendt for sin støtte til QAnon-bevægelsen, der blandt andet hævder, at verden styres af en elite bestående af politikere, kendisser og religiøse ledere som Dalai Lama og Paven.

På et tidspunkt argumenterede hun for, at USA burde opdeles i to separate nationer, én republikansk og én demokratisk. Hendes seneste tur til Mexico har atter sat fokus på hendes kontroversielle valg og hendes evne til at tiltrække opmærksomhed. Selvom hun trak sig fra Kongressen i november 2026, forbliver hun en central figur i konservative kredse, og hendes historie om stamcellebehandling har atter skabt debat om grænserne for personlig frihed og regulering af sundhedsydelser





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