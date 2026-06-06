Marius Borg Højby får lov til at deltage i møde om sin mors sygdom

Marius Borg Højby har fået lov til at deltage i møde om sin mors sygdom, kronprinsesse Mette-Marits lungesygdom. Han sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i forbindelse med en lang række lovovertrædelser om blandt andet vold og voldtægt.

Marius Borg Højby har fået lov til at deltage i møde om sin mors sygdom. Den varetægtsfængslede Marius Borg Højby har fået flere afslag på deltagelse i forbindelse med sin mors sygdom.

Han sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i forbindelse med en lang række lovovertrædelser om blandt andet vold og voldtægt. Norske Marius Borg Højby, som i øjeblikket sidder varetægtsfængslet, har fået lov til at deltage i et møde om sin mor kronprinsesse Mette-Marits lungesygdom. Meldingen kommer, efter at Kronprinsessens søn i første omgang havde fået afslag fra norsk politi på anmodningen. Kriminalomsorgen i landet har dog ifølge forsvareren tilbudt at sørge for, at Høiby kan deltage i mødet.

Politiadvokat Oda Karterud bekræfter over for TV2, at politiet i første omgang afviste en anmodning om en såkaldt fremstilling af Høiby med 'begrænset information' om formålet for denne. - På baggrund af en samlet vurdering af informationen, som vi fik, en krævende ressourcetilstand den pågældende dag og almindelig praksis for fremstilling af indsatte i varetægt, valgte vi at afvise anmodningen, siger politiadvokaten.

Fredag blev det ifølge Karterud klart, at Kriminalomsorgen, der svarer til Danske Fængsler, dog har kapaciteten til at sørge for mødet. Kronprinsesse Mette-Marit er alvorligt syg med lungefibrose. Fredag kom det frem, at hun er sat på en liste over personer, der skal gennemgå lungetransplantation hurtigst muligt. Det oplyste en overlæge og lungespecialist fra Rikshospitalet i Oslo i en pressemeddelelse udsendt af det norske kongehus.





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Marius Borg Højby Kronprinsesse Mette-Marit Lungesygdom Varetægtsfængslet Lovovertrædelser

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