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Marius Borg Høiby sidder i 'symbolet på den hårdeste del af det norske fængselssystem'

Norsk Politi News

Marius Borg Høiby sidder i 'symbolet på den hårdeste del af det norske fængselssystem'
Ila FængselNorges Mest Kendte HøjsikkerhedsfængselVoldtægtsdømte 'Papprins'
📆19/06/2026 05.48.00
📰btdk
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Kronprinsesse Mette-Marits søn, Marius Borg Høiby, sidder varetægtsfængslet i Ila fængsel, et symbol på den hårdeste del af det norske fængselssystem. Ila fængsel, tidligere et kvindefængsel, er kendt for dets høje sikkerhed og har været brugt af nazister under Anden Verdenskrig. Ifølge kongehusekspert Tove Taalesen, der er ekspert for norske Nettavisen, er Ila fængsel en af Norges mest omtalte strafsteder, og Marius Borg Høiby er placeret der, da Oslo fængsel skal rives ned. Han er isoleret og ikke godt tilpas.

Ila fængsel, et symbol på den hårdeste del af det norske fængselssystem, er stedet, hvor kronprinsesse Mette-Marits søn, Marius Borg Høiby, sidder varetægtsfængslet efter at have anket sin fire års fængseldom.

Ila fængsel, tidligere et kvindefængsel, er kendt for dets høje sikkerhed og har været brugt af nazister under Anden Verdenskrig. Ifølge kongehusekspert Tove Taalesen, der er ekspert for norske Nettavisen, er Ila fængsel en af Norges mest omtalte strafsteder, og Marius Borg Høiby er placeret der, da Oslo fængsel skal rives ned. Han er isoleret og ikke godt tilpas. Kongehuset forventes at være tilbageholdende med kommentarer om hans afsoningstid, da han ikke er en del af kongehuset, men af familien

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