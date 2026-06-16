Marius Borg Høiby overført til et hårdt fængsel efter dommen på fire års fængsel

Marius Borg Høiby er blevet overført til et fængsel, hvor miljøet beskrives som markant hårdere efter dommen på fire års fængsel for voldtægt og mishandling. Han risikerer at starte helt fra bunden i fængslets interne hierarki og vil kun være muligt at se ham gennem en glasrør efter en omfattende sikkerhedsrapportering.

Efter dommen på fire års fængsel er Marius Borg Høiby overført til et fængsel , hvor miljøet beskrives som markant hårdere. Ikke bare langt fra de bonede gulve, som har talt med både tidligere og nuværende indsatte i det fængsel , hvor Marius Borg Høiby nu skal sidde efter dommen på fire års fængsel for voldtægt og mishandling.

Flere indsatte vurderer ifølge mediet, at han risikerer at starte helt fra bunden i fængslets interne hierarki, at der både var svømmebassin i fængselsgården, yoga i det fri og fredagstaco med is til dessert - og ikke mindst mulighed for flere besøg og længere telefontid. Men den tid er forbi. Familiebesøg kommer nemlig også til at foregå under helt andre forhold, og kongefamilien vil sågar blive mødt af pigtråd ved indgangen.

Anklagemyndigheden havde krævet syv år og syv måneders fængsel, men Marius Borg Høiby endte med fire års fængsel. Det norske kongehus har ikke ønsket at kommentere dommen. Kort før dommen faldt, tog sagen en dramatisk drejning, da Marius Borg Høiby gik amok i sin celle. Han var blevet nægtet adgang til at se sin datter, og det havde ført til en dyb krise hos ham.

Han havde også været i kontakt med sin mor, som havde forsøgt at støtte ham. Men efter dommen er det ikke længere muligt at besøge ham på samme måde. Familiebesøg vil nu kun være muligt efter en omfattende sikkerhedsrapportering, og det vil kun være muligt at se ham gennem en glasrør. Det er en hård dom for Marius Borg Høiby, men han er ikke alene i at mærke konsekvenserne af sin handling.

Han er blevet anklaget for voldtægt og mishandling, og det er en meget alvorlig anklage. Han har også været i kontakt med sin mor, som har forsøgt at støtte ham. Men efter dommen er det ikke længere muligt at besøge ham på samme måde. Familiebesøg vil nu kun være muligt efter en omfattende sikkerhedsrapportering, og det vil kun være muligt at se ham gennem en glasrør.

Det er en hård dom for Marius Borg Høiby, men han er ikke alene i at mærke konsekvenserne af sin handling. Han er blevet anklaget for voldtægt og mishandling, og det er en meget alvorlig anklage





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marius Borg Høiby Fængsel Voldtægt Mishandling Kongefamilien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marius Borg Høiby dømt for voldtægt: Frikendt for to anklagerRetten har idømt Marius Borg Høiby straf for flere voldtægter, mens to andre anklager er blevet frifundet. Sagen har omfattet alvorlige anklager om voldtægt, vold og krænkelser af privatlivets fred, og dommen bygger bl.a. på videomateriale, der dokumenterede, at ofrene var så påvirket af alkohol og sovemedicin, at de ikke kunne modsætte sig handlingerne. Høiby skal desuden betale erstatning til ofrene.

Read more »

Ukrainian Klosterbrand, Marius Borg Høiby Dom, og Internationale Sports- og PolitiknyhederEn oversigt over vigtige nyheder: Et russisk angreb har sat Kyiv Pechersk Lavra i brand, Marius Borg Høiby får fire års fængsel, fodboldresultater fra international scene, Donald Trumps 80-års dag, Kevin Magnussens Le Mans-problemer, NBA-sejr for Knicks, ogandet.

Read more »

Marius' advokater melder ud efter dom: 'Han er desperat'Marius Borg Høiby har to uger til at beslutte, om han vil anke mandagens fængselsdom.

Read more »

Hurtig reaktion efter fængselsdom: Marius Borg Høiby nægter at give opTårer, lettelse og en desperat Marius Borg Høiby. Her får du det store overblik over mandagens fængselsdom.

Read more »