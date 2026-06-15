Marius Borg Høiby idømt fire års fængsel for voldtægt og vold

Marius Borg Høiby, søn af kronprinsesse Mette-Marit, er idømt fire års fængsel for voldtægt, partnervold og ulovlig filming. Dommen omfatter også erstatning og besøgsforbud.

Marius Borg Høiby , søn af Norges kronprinsesse Mette-Marit, blev mandag idømt fire års fængsel af Oslo Tingrett for en række alvorlige forbrydelser, herunder to voldtægt er, psykisk og fysisk partnervold samt ulovlig optagelse af seksuelle handlinger uden samtykke.

Dommen omfatter også et besøgsforbud mod hans tidligere kæreste, kendt som Frogner-kvinden, i to år. Han skal desuden betale erstatning på i alt 640.000 norske kroner til flere af ofrene, svarende til lidt over 434.000 danske kroner. Sagen har vakt stor opmærksomhed i Norge og internationalt på grund af Høibys royale tilknytning og de mange anklager om grov vold og seksuelle overgreb. Marius Borg Høiby var tiltalt for i alt 40 forhold, herunder voldtægt, vold og trusler.

Retten frifandt ham for fire af anklagepunkterne, heriblandt to voldtægtsforhold: voldtægt med samleje af en kvinde på Lofoten og voldtægt uden samleje mod en kvinde på et hotel. De øvrige 36 forhold blev han kendt skyldig i. Retsformanden understregede i domsafsigelsen, at Høiby havde udvist en systematisk og nedværdigende adfærd over for flere kvinder over en længere periode. Dommen er et markant signal om, at vold og seksuelle overgreb ikke tolereres, uanset gerningsmandens sociale status eller baggrund.

Et af de centrale forhold i sagen omhandler en hændelse i marts 2024, hvor Høiby mødte en kvinde til en efterfest i Oslo Vest. Ifølge anklagen havde de begge indtaget alkohol og stoffer, og efter frivillig sex optog Høiby fem videoer af kvinden, mens hun sov. Kvinden forklarede i retten, at hun vågnede med en dårlig mavefornemmelse og huskede lysglimt fra en blitz.

Hun havde først ikke reageret, men da politiet senere kontaktede hende, og hun så videoerne, stod det klart, at hun var blevet filmet uden samtykke. Høiby erkendte at have optaget kvinden, men nægtede, at hun sov under den anden samleje. Retten fandt dog kvindens vidneudsagn troværdigt og dømte Høiby for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, mens offeret sov. Et andet forhold stammer fra 8. oktober 2023, hvor Høiby var på surf-tur med kronprins Haakon på Lofoten.

Samme aften matchede han en kvinde på Tinder, og de mødtes til filmforevisning med kronprinsen. Senere tog de til efterfest, og kvinden inviterede Høiby med hjem. Ifølge kvindens forklaring havde de først frivillig sex, men hun blev senere vækket flere gange ved, at Høiby tog på hende og til sidst havde samleje med hende, mens hun sov. Hun beskrev i retten, hvordan hun forsvandt fra sig selv og følte store ubehag.

Høiby nægtede at have haft samleje med hende, mens hun sov, og hævdede, at han ikke så noget galt i at vække hende ved at røre ved hende, da de lige havde haft sex. Retten fandt dog kvindens forklaring mere pålidelig og dømte Høiby for voldtægt ved fuldbyrdet samleje, mens offeret sov. Sagen har også omfattet flere forhold om partnervold mod Frogner-kvinden, som Høiby var i et forhold med.

Han er dømt for fysisk og psykisk vold, herunder at have slået, sparket og truet hende. Han har tidligere brudt et tilhold mod hende flere gange, hvilket har ført til det nye besøgsforbud. Dommen på fire års fængsel anses af mange som streng, men retten lagde vægt på forbrydelsernes grovhed, antallet af ofre og den manglende respekt for kvinders ret til egen krop og seksuel selvbestemmelse. Marius Borg Høiby har meddelt, at han vil overveje at anke dommen.

Denne sag har sat fokus på vold i nære relationer og voldtægtsmyter i Norge og har ført til en bred samfundsdebat om retssystemets håndtering af seksualforbrydelser





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Marius Borg Høiby Voldtægt Partnervold Dom Oslo Tingrett

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