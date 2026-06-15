Marius Borg Høiby idømt fire års fængsel for vold og voldtægter

Oslo Tingrett har idømt Marius Borg Høiby fire års ubetinget fængsel for mishandling i nære relationer samt to voldtægter. Han frifindes for fire andre anklager og må betale erstatning til ofrene. Domfuldbyrdes via videolink fra fængsel.

Oslo Tingrett har idømt Marius Borg Høiby , søn af Norge s kronprinsesse Mette-Marit, fire års ubetinget fængsel. Han blev fundet skyldig i mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste samt to voldtægt er ved andet seksuelt forhold end samleje, oplyser norske medier.

En af voldtægterne fandt sted på Skaugum, det officielle residens for det norske kronprinsepar, i 2018. Retten frifandt Høiby for i alt fire anklager, herunder to andre voldtægter. Sagen blev behandlet uden Høibys fysiske tilstedeværelse, da han var fraværende af dokumenterede sundhedsmæssige årsager og fulgte domsafsigelsen via videolink fra fængslet. En talsmand for kongehuset udtalte, at sagen er blevet behandlet af domstolen, og at kongehuset har ingen kommentarer til udfaldet.

Under behandlingen nægtede Høiby sig skyldig i de mest alvorlige anklager, herunder de fire voldtægter, men erkendte overtrædelse af besøgsforbud og transport af 3,5 kilo hash. Retten har også pålagt Høiby at betale erstatning til flere af de forurettede kvinder. Til sin ekskæreste Nora Haukland, som han utsatte for psykisk og fysisk vold i et år, skal han udbetale 100.000 norske kroner. Ifølge NTB løber det samlede erstatningsbeløb op i 640.000 norske kroner, svarende til cirka 430.000 danske kroner.

Anklagemyndigheden havde krævet en straf på syv år og syv måneder for alle de begåede forhold, mens forsvaret argumenterede for, at Høiby burde frifindes for de mest alvorlige tiltalepunkter, hvilket kunne medføre en straf på kun 18 måneder. Under retsmødet anmodede forsvaret om, at Høiby blev løsladt fra varetægtsfængslingen, men spørgsmålet blev behandlet under referatforbud. Efter at Oslo Tingrett oprindeligt valgte at løslade Høiby, blev denne kendelse omgjort af den norske landsret.

Dommen har rejst betydelig opmærksomhed i Norge og internationalt på grund af Høibys forbindelse til kongehuset, og den understreger domstolenes uafhængighed, uanset den anklagedes sociale position. Sagen har også rejst debat om behandlingen af vold i nære relationer og rettens tilgang til offerers rettigheder. Erstatningsdelen af dommen anses for at være en vigtig anerkendelse af de forurettedes lidelser





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