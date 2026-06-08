Marius Borg Høiby frygter at miste sin mor, mens han sidder varetægtsfængslet

Søn af kronprinsesse Mette-Marit søger om at blive løsladt for at kunne være sammen med sin mor i hendes sidste øjeblikke, da hun lider af lungefibrose og er på venteliste til en lungetransplantation. Marius Borg Høiby er tiltalt for en række voldelige og seksuelle overgreb og venter på dom i en række sagskomplekser.

Marius Borg Høiby frygter for livet, at hans mor, kronprinsesse Mette-Marit, kan dø, mens han sidder varetægtsfængslet. Derfor har han indstillet en søgsmål om at blive løsladt, for at kunne være sammen med sin mor i hendes sidste øjeblikke.

Det er kun få uger siden, at han blev dømt til fængsel for en række voldelige og seksuelle overgreb. Marius Borg Høiby er søn af kronprinsesse Mette-Marit og Morten Borg, og han er også bror til prinsesse Ingrid-Alexandra og prins Sverre Magnus. Han er nu 29 år og har en lang række lovovertrædelser bag sig, inklusive voldtægt, vold og trusler. Han er nu i varetægtsfængsling og venter på dom i en række sagskomplekser.

Kronprinsesse Mette-Marit lider af kronisk lungefibrose og har netop kommet på venteliste til en lungetransplantation. Marius Borg Høiby frygter, at han ikke vil kunne være sammen med sin mor i hendes sidste øjeblikke, hvis hun ikke får en ny lunge i tide. Han har derfor indstillet søgsmål om at blive løsladt, for at kunne være sammen med hende i hendes sidste øjeblikke.

Men advokater og politi har advaret, at sygdom i nærtstående familie normalt ikke betyder, at en sigtet kan blive løsladt fra varetægtsfængsling. Marius Borg Høiby vil også blive flyttet til et andet fængsel, da Oslo Fængsel lukker næste uge





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Marius Borg Høiby Kronprinsesse Mette-Marit Lungefibrose Lungetransplantation Varetægtsfængsling

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