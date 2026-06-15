I en stor retsafgørelse i Oslo på mandag formiddag blev Marius Borg Høiby, søn af den norske kronprinsesse Mette-Marit, idømt fire års fængselsstraf for flere alvorlige overtrædelser, herunder mishandling af en ekskæreste og to voldtægter. Amerikanske medier har afsløret detaljerne i sagen, mens en svensk kongehusekspert har opfordret det norske kongehus til at distances sig fra den dømte. I dette ombygning inden for den offentlige diskurs er der nu fokus på, hvordan monarkiet bedst kan reagere på en straf, der involverer en af detnes egne medlemmer.

Mandag formiddag blev en retssal i Oslo fyldt med en husken af alvor og forundring, da dommeren tiltrådte den akklusive beslutning og idømt Marius Borg Høiby , søn af den norske kronprinsesse Mette-Marit og far til den nyligt etablerede familie, fire års fængsel .

Der blev givet afgørende tilkendegivelse for flere forbrydelser, der spænder fra mishandling af en tidligere kæreste til to anklager for voldtægt. Mediet fremhæver, at denne dom, der er den pinligste i den danske kultur, giver folk et fuldstændigt billede af den næste fase af denne gamle familie, men lige så markant anerkender den det offentlige, som har opfattet tilbageholdende. Den engelske trykker kunne ikke dominere eller opleve, og blev hihed ved dens begivenhed.

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Marius Borg Høiby Kronprinsesse Mette-Marit Fængsel

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