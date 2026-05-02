Marijana Jankovics film: Et opgør med tavsheden og et blik på et nærigt Danmark

Marijana Jankovic debuterer som filminstruktør med en film, der undersøger gæstearbejdernes historie og kritiserer stereotype fremstillinger af indvandrere i dansk film. Artiklen diskuterer også vores fascination af andres boligindretning.

Marijana Jankovic har med sin debutfilm kastet et kritisk lys over gæstearbejdernes ofte oversete historie og et Danmark, der fremstilles som præget af en vis nærighed og manglende initiativ.

Filmen er dybt personlig for Jankovic, der i et stærkt udsagn reflekterer over den store pris hendes forældre betalte for hendes muligheder. Hun udtrykker en følelse af ansvar for at leve op til den ofring, og at udnytte de chancer, hun har fået gennem deres indsats. Denne personlige drivkraft gennemsyrer hele filmen og giver den en særlig autenticitet. Jankovic adresserer et ubehageligt, men vigtigt emne: tendensen til at caste skuespillere med indvandrerbaggrund i stereotype roller.

Hun påpeger, hvordan skuespillere som Zlatko Burić ofte er blevet reduceret til at spille bestemte typer – typisk kriminelle eller hårdkogte figurer – hvilket kan skabe en begrænsende og ensidig repræsentation. Jankovic selv har også erfaring med at blive typecastet, og hun er bevidst om de udfordringer, det medfører. Hun stiller spørgsmålstegn ved, om denne praksis er et resultat af et dybereliggende problem med fordomme og manglende fantasi i filmindustrien.

Hun beskriver sit første møde med hende som en person, der udstråler styrke og handlekraft, men understreger, at dette indtryk hurtigt viser sig at være mere komplekst og nuanceret. Hendes baggrund som chefredaktør, med en solid akademisk uddannelse og erfaring fra både dansk og international journalistik, giver hende et unikt perspektiv på samfundsmæssige spørgsmål og kulturelle dynamikker.

Hendes tidligere arbejde, der spænder over bøger om islam, amerikansk politik, krig og kærlighed, samt analyser af global politik, vidner om en bred interesse og en evne til at dykke ned i komplekse emner. Udover filmens centrale tema om gæstearbejdere og repræsentation, berører artiklen også et tilsyneladende usammenhængende emne: en ung families renovering af deres 1960er-villa. Denne tilsyneladende afvigelse bruges til at rejse et større spørgsmål om vores fascination af andres privatliv og boligindretning.

Hvorfor er vi så optaget af, hvordan andre mennesker vælger at bo? Er det et udtryk for en dybereliggende trang til at dømme og kontrollere, eller handler det om en ægte interesse for arkitektur og design? Artiklen antyder, at denne interesse kan være drevet af en blanding af faktorer, herunder sociale normer, æstetiske præferencer og en generel tendens til at sammenligne os selv med andre.

Denne sidebemærkning fungerer som en påmindelse om, at selv tilsyneladende trivielle emner kan afsløre vigtige aspekter af vores kultur og psykologi. Jankovics film og den efterfølgende diskussion i artiklen inviterer til en bredere refleksion over identitet, integration, repræsentation og de skjulte fordomme, der kan præge vores samfund. Det er en film, der tør stille ubehagelige spørgsmål og udfordre konventionelle narrativer





