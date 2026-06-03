Marco Rubio chokerer med udtalelse om Grønland

Den amerikanske udenrigsminister, Marco Rubio, har overraskende støttet Donald Trumps ønske om at besidde Grønland. Det er en påmindelse om, at det amerikanske ønske om Grønland ikke er forstummet og vil fortsat boble op igen og igen.

En chokeret udlandsredaktør på B.T. følger med i de nyeste udviklinger i grønland skrisen. Den amerikanske udenrigsminister, Marco Rubio , blev spurgt om, han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.

Ifølge B.T.s udlandsredaktør, Jeppe Elkjær, var det en rystende udtalelse, at Rubio sådan helt underspillet kom afsted med. Det er ikke bare ordene, der overrasker, men også personen, hvis læber ordene kommer fra. Det er den type udtalelse, man havde forventet fra Donald Trump. I Europa anses Rubio for at være en mand, man kan tale fornuft med.

Men den korte kommentar viser, at han til fulde støtter sin chefs ønske om at besidde Grønland. Grønlandskrisen var ellers faldet lidt til ro, efter det af flere omgang har chokeret og rystet store dele af verden. Det her er samtidig en påmindelse om, at selvom der måske er faldet lidt ro på efter Jeff Landrys besøg sidste måned, så er det amerikanske ønske om Grønland langt fra forstummet. Det vil komme til at boble op igen og igen.

Nogle gange på en subtil måde som her andre gange ved, at Trump eller Landry siger det direkte. Vi kan derfor på ingen måde sænke paraderne. Men i stedet være konstant på vagt. Trump ønsker sig fortsat brændende Grønland





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