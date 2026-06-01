María Corina Machado overdrager Nobels Fredspris til Donald Trump

Den venezuelanske oppositionspolitiker María Corina Machado har overdrager sin Nobels Fredspris til USA s præsident Donald Trump efter hans militære indgriben i Venezuela. Machado modtog prisen i december for sit arbejde for demokrati i Venezuela, men overrakte medaljen til Trump som et personligt symbol på taknemmelighed på vegne af det venezuelanske folk.

Overrækkelsen har mødt kraftig kritik i Norge, hvorfor professor Jemima García-Godos kritiserede valget. Nobelinstituttet har understreget, at prisen ikke kan overføres til andre. Trump har siden afvist Machado som Venezuelas næste leder og sagt, at hun mangler tilstrækkelig støtte i landet. Machado har imidlertid udtalt, at det var absolut nødvendigt at overdrage prisen til Trump, da han har været principfast og beslutsom i sin indsats for at sikre et frit Venezuela.

Hun har også udtalt, at Trumps mod og lederskab vil aldrig blive glemt af det venezuelanske folk. Denne handling har vakt stor opsigt og debat, og det er endnu ikke klart, hvordan dette vil påvirke forholdet mellem Venezuela og USA i fremtiden





Trump strammer kravene i nyt aftaleudkast til IranUSA har indleveret et revideret udkast til en aftale med Iran med skærpede betingelser om atomprogrammet og frigivelse af frosne midler, mens forhandlingerne i Islamabad fortsætter under presset fra den amerikanske præsident.

Trump hævder selv at være meget intelligent efter helbredsundersøgelseDonald Trump har på sin sociale medieplats Truth Social skrevet, at han fik en perfekt score på en kognitiv test under sin nylig gennemførte helbredsundersøgelse

Sønderjysk by fejrer Reformationen 10 år før resten af DanmarkPå landsplan siger man, at reformationen kom til Danmark i 1536, men den kom faktisk til landet endnu tidligere.

Første koncert i Europa siden 2014: Kanye West samlede over 100.000 | NyhederTil trods for aflyste koncerter i andre lande havde rapperen Kanye West tilsyneladende ikke svært ved at samle folk i Istanbul til lørdagens koncert.

Mike Pence kritiserer skattefinansieret fond til kompensation for Trump-støtterUSA's tidligere vicepræsident Mike Pence har udtalt skarp kritik af en skattefinansieret fond, der har til formål at kompensere allierede af præsident Donald Trump, der blev retsforfulgt som følge af stormen på Kongressen i 2021.

Trump tog til Kina med hatten i håndenUSA's præsident Donald Trump var flankeret af den samlede top af landets oligarker, da han sammen med sin udenrigsminister og krigsminister i sidste uge tog til topmøde med Kinas præsident Xi Jinping. Op til statsbesøget lovede Trump over for verdenspressen, at Kina nok skulle hjælpe.

