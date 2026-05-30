Manosfæren trænger ind i mainstream: Fra internet‑subkultur til militær sprog og sundhedsråd

En analyse af, hvordan den maskulinitets‑fokuserede manosfære er blevet en del af den offentlige debat, påvirker militær terminologi under krigen mod Iran og spreder sig gennem influencer‑kultur og kostråd.

Videnskab.dk har en redaktion, der styrer indholdet uafhængigt af eksterne fonde, og den publicerer både journalistiske artikler og bidrag fra forskere, som markeres som 'Forskerne Formidler'.

I en ny rapport fokuserer staffet på, hvordan den såkaldte manosfære - tidligere en marginal online‑subkultur omkring maskulinitet, konkurrence og selvoptimering - har infiltreret den bredere kultur og endda de officielle kommunikationskanaler i USA og Israel under krigen mod Iran i begyndelsen af 2026. Da de første missiler ramte, begyndte en række amerikanske sikkerhedsmyndigheder på sociale medier at beskrive de AI‑styrede angreb med udtryk, der oprindeligt kun fandtes i manosfæren: udtryk som "lethalitymaxxing", "locked in" og "low cortisol" dukkede op i pressetaler, hvilket indikerer, at den aggressive, mål‑maximerende logik er ved at blive normaliseret i militær sprogbrug.

Manosfæren fik sin første store opblomstring under COVID‑pandemien, hvor influencere som Andrew Tate og en række maskulinitets‑coachende kanaler trak unge mænd ind i et net af idéer om hård konkurrence, fysisk og social optimering og en skarp opdeling mellem "os" og "dem". I Australien har denne udvikling været synlig i klasselokalerne: lærere rapporterer om en markant stigning i kønsbaseret chikane og upassende adfærd fra drenge, der anvender manosfæren‑terminologi til at retfærdiggøre deres handlinger.

Samtidig har en ny bølge af selvhjælpslitteratur, der kalder sig "self‑optimisation for men", introduceret begreber som "maxxing" af alt fra kosttilskud til personlig status, hvilket gør det svært at skelne mellem satire, seriøs rådgivning og farlig ideologi. Et tydeligt eksempel på den brede diffusion findes i den unge streamer Braden Peters, kendt under aliaset Clavicular, som har gjort "looksmaxxing" - en ofte risikabel og pseudovidenskabelig optimering af fysisk fremtoning - til sit primære indhold.

Selvom Peters afviser enhver direkte tilknytning til manosfæren, transmitterer han systematisk idéerne om at måle og forbedre sig selv i tal: "financemaxxing", "statusmaxxing" og endda "fibermaxxing" som et særligt kostmål. I hans streams bliver en kost rig på fibre, såsom bær, chiafrø og linser, præsenteret som en del af en bredere strategi for at opnå "maximum efficiency" i både kroppen og militære operationer.

På den måde bliver de oprindelige subkulturelle vendinger forvandlet til mainstream‑råd om sundhed og livsstil, mens de stadig bærer i sig en underliggende logik om konkurrence og overlegenhed. Denne udviskning af grænserne mellem subkultur og almen offentlighed betyder, at manosfæren i dag ikke længere er en isoleret niche, men snarere en samling idéer, der flyder frit gennem populærkultur, politisk retorik og digitale rådgivningsfællesskaber





