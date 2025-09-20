Manglende akuttandlægehjælp i Vestjylland: Borgere må køre langt for at få hjælp

Borgere i den vestlige del af Region Midtjylland oplever lange køreture for at få akut tandlægehjælp i weekender og på helligdage. Manglen på en lokal tandlægevagt bekymrer både politikere og tandlæger, og der arbejdes nu på at løse problemet.

Hvis du er bosiddende i den vestlige del af Region Midtjylland og oplever akutte tandsmerter i weekender og på helligdage, kan du forvente en betydelig køretur for at modtage hjælp. I næsten to år har borgere i denne region været henvist til Aarhus for at få behandling, hvis de skulle få akutte tandproblemer uden for deres egen tandlæges åbningstid. Dette er en situation, som mange finder utilfredsstillende, og der er en stigende bekymring for borgernes adgang til sundhedsydelser i regionen.

Kritikken kommer blandt andet fra Marianne Karlsmose, der er på vej ud af regionsrådet efter et partiskifte fra Kristendemokraterne til Det Konservative Folkeparti. Hun understreger vigtigheden af et velfungerende akuttilbud i vest, som kan matche det eksisterende i Aarhus. Karlsmose har selv erfaret vanskelighederne ved at søge hjælp for akutte tandproblemer i weekender, hvilket understreger behovet for en lokal løsning. Hun beskriver en smertefuld oplevelse, hvor hun måtte køre fra sit hjem i Tarm til tandlægevagten i Aarhus, mens hun led af en eksploderet tandbyld. Denne personlige erfaring har blot forstærket hendes engagement i sagen og understreger vigtigheden af en hurtig og effektiv løsning for borgerne i vest.\Formanden for Region Midtjyllands Udvalg for nære sundhedstilbud, Susanne Buch (SF), erkender også, at der er et problem med manglende akut tandlægehjælp i regionens vestlige del. Hun erkender, at borgere lades i stikken, når der ikke er en tandlægevagt, der dækker weekender og helligdage. Buch udtrykker beklagelse over situationen og mener, at den sender et dårligt signal til de borgere, der har brug for hjælp uden for deres normale tandlæges åbningstid. Indtil udgangen af 2023 eksisterede der en tandlægevagt i Holstebro, som dækkede den vestlige del af regionen. Denne aftale blev desværre opsagt af Midtjysk Tandlægeforening, hvilket efterlod regionens borgere uden lokal akuttandlægehjælp. Buch indrømmer, at dette spørgsmål ikke har haft den højeste prioritet på den politiske dagsorden indtil for nylig, hvor der er et øget fokus på at finde en løsning. På det seneste møde i regionsrådet blev der orienteret om tandlægevagten i Aarhus, og der er nu en klar tilstræbelse efter at etablere en lignende ordning i vest. Dette signalerer en ændring i prioriteringerne og et ønske om at forbedre borgernes adgang til akut tandpleje. Regionen er nu i dialog med Midtjysk Tandlægeforening om udbudsmaterialet, som skal danne rammerne for den nye tandlægevagt. Materialet vil blive sendt ud til de privatpraktiserende tandlæger for at sikre, at der er tilstrækkelig interesse og kvalificerede fagfolk til at drive den nye tandlægevagt.\Midtjysk Tandlægeforening er positivt stemt over for at etablere en tandlægevagt i vest. Formanden, Christina Dam-Tholstrup, understreger vigtigheden af et sådant tilbud for borgernes tryghed. Hun udtrykker et håb om, at medlemmerne af foreningen vil byde ind på opgaven. Foreningen er i dialog med regionen om udbudsmaterialet og håber på en hurtig løsning. Dam-Tholstrup påpeger, at det er en fordel, at man har erfaringer fra Aarhus, og hun tror på, at det kan lade sig gøre at etablere en velfungerende tandlægevagt i vest. Hun er opmærksom på de udfordringer, der kan være ved at holde åbent i weekender og på helligdage, men hun er optimistisk og tror på, at der kan findes en løsning. Implementeringen af en tandlægevagt i vest vil ikke kun forbedre adgangen til sundhedsydelser for borgerne, men også skabe tryghed og reducere den lange rejsetid, som mange har været nødt til at affinde sig med i de seneste år. Det er vigtigt at holde fokus på, at der findes løsninger, og at der arbejdes aktivt på at finde den rette model for et lokalt akuttilbud til borgerne i Region Midtjyllands vestlige del. Dette er en prioriteret opgave, som er blevet fremhævet af politikere og tandlæger, og som vil komme mange borgere til gode





tvmidtvest

Tandlægevagt Akut Tandlægehjælp Region Midtjylland Vestjylland Sundhedstilbud

