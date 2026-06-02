Mangesidede nyheder: Israelske angreb, dansk regeringsdannelse og Michelin-stjerner

Denne nyheds咚 tekst dækker flere aktuelle begivenheder: militære hændelser langs Israels og Libanons grænse, den nye danske regeringsdannelse, uddelingen af Michelin-stjerner i Danmark, Hizbollahs accept af et amerikansk forslag om våbenhvile, protester mod vedvarende energi-projekter, Danish Crowns omorganisering, og udbruddet af Ebola i DR Congo.

Efter at sirenerne lød klokken 01.35 i flere områder i det nordlige Israel, opfangede det israelske luftvåben to projektiler, der krydsede grænsen fra Libanon til israelsk territorium, skriver militæret.

Kort efter lød der igen sirener i flere områder i det nordlige Israel på grund af en mulig indtrængen af et fjendtligt luftfartøj. Ifølge militæret blev et mistænkeligt luftmål identificeret, inden det styrtede ned på israelsk territorium nær grænsen til Libanon. Tilsluttede sig et amerikansk forslag om et gensidigt stop for angreb mellem Hizbollah og Israel. Mette Frederiksen har mandag aften meddelt kongen, at der kan dannes en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale.

DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø fortæller, hvad hun især vil holde øje med, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret. Efter rekordlange forhandlinger kan der nu dannes en regering bestående af SF, Moderaterne, Radikale Venstre og Socialdemokratiet. Det fortalte fungerende statsminister, Mette Frederiksen (S), for kort tid siden. I morgen præsenteres regeringsgrundlaget, og onsdag præsenteres den nye regerings ministre.

Danmark fik endnu en stærk aften, da de nordiske Michelin-stjerner blev uddelt i Tivoli. Fem danske restauranter fik deres første stjerne, mens Geranium og Jordnær beholdt deres tre. Aftenens største danske øjeblik kom, da Kadeau fik sin tredje Michelin-stjerne. Hizbollah er gået med til et forslag om, at angreb indstedes 'gensidigt'.

Det skriver Libanons ambassade i USA i et opslag på det sociale medie X. Af opslaget fremgår det, at Hizbollah er gået med til et amerikansk forslag, der indebærer, at israelske angreb på Beiruts sydlige forstæder stopper mod, at Hizbollah afstår fra at angribe Israel. På sit sociale medie Truth Social, at han havde talt med både Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, og Hizbollah om et gensidigt stop for angreb.

Over hele landet har borgere protesteret mod opførelsen af vindmøller og solceller i deres lokalområder. Men Vestas' administrerende direktør, Henrik Andersen, siger i Deadline, at beslutningerne om at opføre vedvarende energi bør træffes mere centralt. 32-årige Hanne er en af de bomberyddere, der døgnet rundt er på vagt i Danmark. Selvom arbejdet rummer en risiko, er hun ikke i tvivl om, at hun har det helt rigtige job.

Når Israel angriber mål i Libanon, så truer det våbenhvilen mellem Iran og USA. Det skriver Irans udenrigsminister, Abbas Araghchi, i et opslag på det sociale medie X. Våbenhvile mellem Iran og USA er uomtvisteligt en våbenhvile på alle fronter, inklusive i Libanon, skriver Araghchi. For kort tid siden, skrev USA's præsident, Donald Trump, så på sit sociale medie Truth Social, at han har talt i telefon med den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu.

Og der bliver ikke nogen soldater, der tager til Beirut, og soldater, der er på vej, er allerede vendt om, skriver han. Han skriver også, at han via højtstående repræsentanter har været i kontakt med Hizbollah, og at der er enighed om, at al beskydning stopper. Den danske slagterigigant Danish Crown vil lægge funktioner sammen, bruge mere kunstig intelligens og flytte funktioner ud af landet. Knap hver femte funktionærstilling bliver nedlagt.

Tre nye vacciner er lige nu ved at blive udviklet i et forsøg på at bekæmpe et ebola-udbrud, der allerede har kostet 250 personer livet. The International Aids Vaccine Initiative er blandt dem, der arbejder på en vaccine. De mener, at det aktuelle udbrud er i risiko for at blive det værste nogensinde. Ifølge BBC er der lige nu 1.000 personer i DR Congo, der menes at have ebola.

Der findes flere forskellige underkategorier af ebola-virus, og udbruddet i DR Congo består af undervarianten Bundibugyo





