Mangel på svømmetilbud til børn med særlige behov i Herning Kommune

En mor fra Herning Kommune efterlyser flere og mere tilpassede svømmetilbud til børn med særlige behov. Hun oplever, at de eksisterende tilbud ikke er tilstrækkelige, og at der er behov for mere fleksibilitet og individualiseret undervisning. Autismeforeningen bakker op om ønsket og opfordrer foreninger til at tage initiativ.

For mange børn er svømning en naturlig del af deres opvækst. Men for nogle børn, især dem med særlige behov, kan vejen til at lære at svømme være udfordrende. Anja Beier, mor til den snart 10-årige Nohr, der har infantil autisme, er en af dem, der er stødt på denne problematik. Hun ønsker inderligt, at hendes søn skal lære at svømme, men har haft svært ved at finde et passende hold i Herning Kommune . De eksisterende tilbud er enten for overfyldte eller ikke tilpasset Nohrs behov.

Anja Beier understreger, at der mangler et tilbud, der kan tage børnene videre fra det grundlæggende vandtilvænning. Nohr er tryg i vandet, men der er behov for at udvikle hans færdigheder yderligere. Familien er villige til at køre længere for at finde et godt tilbud, og de overvejer også privatundervisning. Anja Beier pointerer, at det ikke er en selvfølge, at børn kan gå til det, de har lyst til, men hun mener, at det er vigtigt at sætte fokus på behovet for mere fleksible og tilpassede svømmetilbud. Hun tror, at hun langt fra er den eneste forælder, der står i samme situation. I et forsøg på at finde en løsning, drømmer Anja Beier om et ideelt scenarie: Et hold med få børn, en eller to undervisere med tålmodighed og evnen til at gentage instruktionerne, og en undervisningstid, der passer til børnenes behov. Hun forestiller sig, at løsningen kan findes i foreningslivet, hvor frivillige kan drive små, lokale initiativer. Hun foreslår, at svømmeklubber eller andre foreninger kunne tilbyde disse hold, og at forældre er villige til at betale for det via kontingenter. Anja Beier fremhæver vigtigheden af at undersøge behovet for sådanne tilbud. Hun mener, at enkle tiltag som at kontakte skoler med specialspor eller bruge sociale medier kan hjælpe med at finde interesserede forældre og børn. Karina Bundgaard, formand i Autismeforeningen, bekræfter, at Anja Beiers erfaring er typisk. Hun påpeger, at mange familier med børn med autisme har samme udfordring. Autismeforeningen støtter op om initiativer fra foreningslivet og er parat til at hjælpe med at formidle viden og ressourcer til at starte svømmehold op for børn med særlige behov. Karina Bundgaard erkender, at det kræver ressourcer og rummelige ildsjæle at drive sådanne tilbud, men hun understreger samtidig, at det giver mangefoldig glæde tilbage. Hun peger på, at svømning og andre fritidsaktiviteter er afgørende for børn med særlige behov, da det giver dem mulighed for at være en del af fællesskabet og føle sig som deres klassekammerater





Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Peter Sig Kristensen stopper fire måneder efter genvalg: Nu forklarer han hvorforPeter Sig Kristensen fra Enhedslisten stopper i byrådet i Silkeborg Kommune.

Læs mere »

Mor serverede burgere for vejarbejdere: Så fik hun uventet overraskelseHelle Lautrup serverede burgere for vejarbejdere - og blev selv overrasket med vin og chokolade som tak.

Læs mere »

Katastrofalt kollaps i HerningDet ligner et farvel til mesterskabsdrømmene for FC Midtjylland. Lørdag aften smed de en 2-0 føring i de sidste ti minutter mod Sønderjyske og fik kun et point ud af anstrengelserne. Der var tale om et katastrofalt kollaps for midtjyderne, der længe så ud til at få tre vigtige point i mesterskabsduellen med AGF....

Læs mere »

Dansk EU-politiker har holdt møde med Temu - og blev overrasket over det svar, hun fikMed 'burner phones' og 'sund skepsis' holdt EU-delegation møde med Temu.

Læs mere »

Vej lukkes med kort varsel: Kylling & Co. i Herning kommer til at tabe millionerKylling & Co.-ejer i Herning fik kun en uges varsel om lukning af vej og p-pladser frem til 2027 - nu frygter hun konsekvenserne for sin forretning.

Læs mere »

Lisbet Dahl fylder 80: Hun har både spillet polskfødt lægefrue og Margaret Thatcher på DR-skærmenLisbet Dahl har lavet meget andet end revy gennem årene, og hos DR har hun både haft alvorlige og sjove roller. Den 9. april fylder hun 80 år, og fra den dato kommer der også mere Lisbet Dahl på Gensyn på DRTV.

Læs mere »