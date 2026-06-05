Mange ansatte klagende over forholdene på det nye Aalborg Universitetshospital

Ledelsen på det nye Aalborg Universitetshospital har indført en ny løsning for at løse de mange problemer, der er opstået siden sygehuset blev taget i brug. Alle medarbejdere kan nu følge med i, hvordan det står til med de mange udfordringer på det indre personalenet. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at den nye løsning vil give medarbejderne et bedre overblik over de mange udfordringer og hvad der skal ske i mellemtiden.

Mange ansatte på det nye Aalborg Universitetshospital har klaget over de vanskelige forhold, de har oplevet siden sygehuset blev taget i brug. Blandt de 5.100 medarbejdere har der været problemer med svigtende alarmer og persienner, ventilationsanlæg og tilkaldesnore, der ikke virker.

Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen har indrømmet, at ikke alle medarbejdere har følt sig godt nok informeret om de mange problemer, og derfor er en ny løsning blevet indført. Alle medarbejdere kan nu følge med i, hvordan det står til med de mange udfordringer på det indre personalenet. Her vil det fremgå, hvad planen er med hver enkelt udfordring, og hvornår de forventes at blive løst.

Det vil også være muligt for medarbejdere at melde ind, hvis de oplever nye problemer, så der kan tages hånd om det. Christina Windau Hay Lund, kredsforkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland, mener ikke, at ledelsen har gjort nok ved de ansattes bekymringer indtil nu. Hun håber, at den nye løsning vil få hospitalsledelsen til at tage hurtigere hånd om de mange udfordringer, der stadig er på sygehuset





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