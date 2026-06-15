Mandemåtten får en renæssance

Brett Goldstein, der spiller i Netflix-filmen 'Office Romance', er en af de skuespillere, der viser, at mandemåtten måske er ved at vende tilbage. Han er behåret, sådan rigtig behåret, fra den øverste brystkasse til shortskanten bølger de sorte hår sig. Ingen spor af hårtrimmer, skarpe barberskrabere eller hårfjerningsmiddel. Det er ikke kun Brett Goldstein, der viser, at mandemåtten måske er ved at vende tilbage, men også andre skuespillere, der viser den mere spontane og vilde krop, når de blandt andet står på den røde løber.

Den amerikanske skuespiller Tom Selleck har vist mange gange måtten frem i sine film. Nu ser det ud til, at måtten har fået en revival.

Det skyldes ikke så meget Jennifer Lopez, der basker sandet af sine baller, men mere på grund af Brett Goldstein, der sidder og betragter hende. Han er behåret, sådan rigtig behåret. Fra den øverste brystkasse til shortskanten bølger de sorte hår sig. Ingen spor af hårtrimmer, skarpe barberskrabere eller hårfjerningsmiddel.

Sarah Iben Almbjerg, film- og medieredaktør og klummeskribent på Berlingske, har lagt mærke til den behårede skuespiller i netop den scene. - Når man ser den her strandscene, så bemærker man det. Kvinder på nettet er begyndt at sige:





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Mandemåtten Renæssance Brett Goldstein Jennifer Lopez Office Romance Kropsbehåring

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