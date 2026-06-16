Mandarinanden i Alkjær Lukke

Jørgen Kirk dokumenterer en mandarinand i Alkjær Lukke. Den farvestrålende and blev set af lokale og ønskede at blive dokumenteret.

Jørgen Kirk var klar med kameraet, da lokale efterlyste en fotograf, der kunne dokumentere eksotisk besøg i den lokale park. Jørgen Kirk er en gammel pressefotograf, der er vant til at rykke hurtigt ud for at dokumentere begivenheder.

Han blev kontaktet af lokale, der havde set en mandarinand i parken og ønskede at få billeder af den. Mandarinen er meget farvestrålende med både brune, blå, grønne og lilla farver, men det var ikke let at finde den. Jørgen Kirk kom ned til byens andedam i Alkjær Lukke, men der var ikke en mandarinand at se. Så han satte sig stille og roligt på en bænk og ventede.

Efter et stykke tid kom mandarinen frem fra sivene sammen med de andre ænder. Jørgen Kirk kunne i flere minutter bare stå og filme den farvestrålende and. Mandarinanden lod sig ikke genere af fotografen og blev dokumenteret af Jørgen Kirk. Det er muligt, at mandarinen er fløjet til Danmark fra Europa, hvor den yngler i store dele af kontinentet.

Den kan være kommet til Danmark sammen med andre fugle, der søger nye opholdssteder. Jørgen Kirk har dokumenteret mange begivenheder i sin karriere som pressefotograf, og mandarinen i Alkjær Lukke er nok en af de mest interessante billeder han nogensinde har taget





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Mandarinand Alkjær Lukke Jørgen Kirk Pressefotograf Natur Og Miljø

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