Mand sigtet for vanvidskørsel efter at have kørt 123 kilometer i timen

En 25-årig mand er blevet sigtet for vanvidskørsel efter at have kørt med mindst 123 kilometer i timen på Helsingørmotorvejen. Han har også fået sit kørekort inddraget og bilen beslaglagt med henblik på, at den skal konfiskeres. Desuden har en 20- og en 25-årig mand blevet tiltalt for drab efter at have fået en 17-årige til at dræbe en kvinde i Herning. Samtidig har Ukraines styrker generobret 600 kvadratkilometer af deres land, som Rusland havde besat. EU's udenrigschef, Kaja Kallas, siger, at Ukraines mest presserende behov skal have den største prioritet.

En 25-årig mand er blevet sigtet for vanvidskørsel efter at være blevet taget i en hastighedskontrol på Helsingørmotorvejen . Han kørte med mindst 123 kilometer i timen på en strækning, hvor fartgrænsen er 60 kilometer i timen.

I et andet tilfælde har en 20- og en 25-årig mand blevet tiltalt for drab efter at have fået en 17-årige til at dræbe en kvinde i Herning. Samtidig har Ukraines styrker generobret 600 kvadratkilometer af deres land, som Rusland havde besat. EU's udenrigschef, Kaja Kallas, siger, at Ukraines mest presserende behov skal have den største prioritet. Desuden har Letlands militær aktiveret luftalarmerne på grund af en melding om, at Nato har skudt en drone ned.

Regeringen vil gerne have gratis offentlig transport til børn og unge. I Fredericia kan alle gå ind i bussen uden billet, hvilket har fået passagertallet i vejret.





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Vanvidskørsel Hastighedskontrol Helsingørmotorvejen Drab Herning Ukraines Styrker Rusland Gratis Offentlig Transport

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