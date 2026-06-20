Mand rydder rådden tang for at gøre strand tilgængelig for weekendens badegæster

Torbjörn Rantanen Lund-Nielsen tog selv ind og fjernede rådden tang fra sin lokale strand efter at kommunen ikke kunne håndtere mængden. Hans frivillige indsats gjorde det muligt for familier at nyde sommeren ved vandet.

Der er mange måder at starte sin weekend på. Torbjörn Rantanen Lund-Nielsen valgte at gøre det ved at tage på sin lokale badestrand fredag eftermiddag med en trillebøre fuld af rådden tang.

Hans handlingskraft kom efter at have oplevet, hvordan lugten fra den forgæves tang var til stor gene for naboer og badegæster. Særligt på strækningen ved Sorte Bakker, hvor der er en badebro og han bor, havde tangen en afskrækkende effekt. Ringkøbing-Skjern Kommune havde tidligere on ugen sendt en mand ud for at fjerne noget af tangen, men mængden var så stor, at der stadig var meget tilbage.

Derfor besluttede Torbjörn sig for at selv at rydde op, så andre kunne nyde stranden. Han anslår, at han ryddede omkring 100 meter fredag eftermiddag, og han glædede sig over, at stranden blev fyldt med gladere gæster i det fine vejr. Torbjörn er tilflytter til Ringkøbing og har en historie med frivilligt arbejde. I en anden historie skal fire venner krydse kontinenter i en gammel Skoda, og de indrømmer, at de ved problemerne venter





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Tang Strand Ringkøbing Frivilligt Arbejde Sommer

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