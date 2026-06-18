Mand reddet ud af lejlighedsbrand i Herning

En mand blev torsdag reddet ud af en brand på første sal på Nørregade i Herning. Han blev efterfølgende fløjet til hospitalet i Skejby med lægehelikopter.

En mand blev reddet ud af en brændende lejlighed på første sal på Nørregade i Herning torsdag formiddag. Brand & Redning MidtVest rykkede ud efter alarmen og fandt en mand, der var fanget i lejligheden.

Indsatsleder Kristian Lehn fortæller, at det ikke var en særlig voldsom brand, men den var alligevel voldsom nok til, at manden ikke kunne komme ud på egen hånd. Redningsfolkene fik ham hurtigt bragt i sikkerhed, og han blev efterfølgende behandlet af ambulancepersonalet på stedet. Politiet var også til stede, og vagtchef Gorm Lauridsen fra Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at manden blev fragtet med ambulance til en lægehelikopter, som fløj ham til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Der er ikke fare for andre i området, og brandfolkene forventer at være til stede på adressen i cirka en time endnu for at efterslukke og sikre, at der ikke er gløder tilbage. Hverken indsatslederen eller vagtchefen kunne oplyse noget om mandens tilstand, men han blev betegnet som kritisk skadet, da han blev fløjet væk. Brandårsagen er endnu ikke fastlagt, men politiet vil foretage en tekniske undersøgelse af lejligheden, når branden er helt slukket.

Nørregade var afspærret i flere timer, mens redningsarbejdet stod på, og trafikken blev ledt uden om området. Beboere i opgangen blev evakueret, men de kunne vende tilbage kort efter, da der ikke var spredningsfare til de øvrige lejligheder. Brand & Redning MidtVest opfordrer alle til at have fungerende røgalarmer og sørge for, at flugtveje er fri, så man i tilfælde af brand kan komme hurtigt ud





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brand Redning Herning Lejlighedsbrand Helikopter

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mand fremstillet i grundlovsforhør for panserværnsraketangreb i GlostrupEn mand udleveret fra Sverige er sigtet for at have affyret en panserværnsraket mod et rækkehus i Glostrup, hvor en familie lå og sov. To andre mænd er også sigtet for drabsforsøg i forbindelse med angrebet, der er knyttet til en konflikt inden for Hells Angels.

Read more »

Kvinde tvunget til prostitution af Hells Angels-mandEn kvinde flygtede fra sit hjem i Sverige og ringede panisk til politiet, efter at hendes mand gennem tre år havde solgt hende til over 300 sexkunder. Manden, en tidligere Hells Angel, blev dømt for vold og menneskehandel, men nægtede sig skyldig. Retten fandt ham skyldig i at have påvirket kvinden til prostitution, men ikke at have tvunget hende. 29 kunder blev også dømt.

Read more »

Midt- og Vestjylland ophæver de to visitationszoner i Herning | NyhederFra i dag, klokken 17, ophæver politiet to visitationszoner i Herning. Til og med i går har de foretaget i alt 53 visitationer i de to zoner som en del af indsatsen mod den verserende bandekonflikt i byen.

Read more »

Fem personer får forlænget varetægtsfængsling i forbindelse med konflikt i Herning og IkastFem personer har fået forlænget deres varetægtsfængsling i Retten i Herning. De er anholdt og sigtede for forbrydelser relateret til en konflikt mellem to grupper forbundet med gadebanden LFT og rockergruppen Comanches MC. Der er samtidig et uheld på rute 26, og Q-Park advarer mod falske sms-beskeder. Desuden er der indbrud i et kirkehus, og Batman i Strib har mistet noget særligt.

Read more »