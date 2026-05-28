Efter 16,5 måneders fængselsophold er en mand og kvinde løsladt i sagen om dødsvold mod toårigt barn . To personer, der er sigtet for grov vold med døden til følge mod et toårigt barn , er løsladt af anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Barnet døde den 14. december 2024. Politiet indledte samme dag en efterforskning, der førte til, at en 54-årig kvinde og en 30-årig mand blev anholdt. Men ikke længere. Anklagemyndigheden vurderer, at der ikke længere er grundlag for, at de skal sidde fængslet.

Selv om de torsdag blev sat på fri fod, er de fortsat sigtet i sagen, og anklagemyndigheden forventer at have taget stilling til tiltalespørgsmålet inden længe, fremgår det. Ifølge JydskeVestkysten var den lille dreng anbragt, og det er plejemoren og en mand, der boede sammen med hende, der er sigtet for den dødelige vold, skriver mediet.

Den toårige dreng havde angiveligt fået slag mod hovedet med et ukendt redskab, og han døde af kraniebrud og blødninger under hjernehinden, har JydskeVestkysten tidligere skrevet. Plejemoren har også været ansat i en kommunes afdeling for børn og familie, skriver mediet. Det fremgår dog ikke, hvad hendes stilling har været. Anklagemyndigheden har vurderet sagen og vurderer, at der ikke længere er grundlag for fængsling.

