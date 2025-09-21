Mand løber 100 kilometer i klipklappere: En ekstrem udfordring ved Cold Hawaii ultraløb

Ved Cold Hawaii ultraløbet i Thy satte en modig løber sig for at gennemføre 100 kilometer i klipklappere. En bedrift, der krævede mental styrke og fysisk udholdenhed.

Lørdag bød Cold Hawaii i Thy på et spektakulært ultraløb , hvor omkring 450 dedikerede løbere satte sig for at teste deres grænser. Løberne havde valget mellem fem forskellige ruter, der strakte sig over 12, 24, 50, 81 eller hele 100 kilometer. Ruterne førte dem gennem det naturskønne landskab, primært langs Vestkyststien og den historiske gamle redningsvej, der snor sig fra Bulbjerg i nord til Agger i syd.

Blandt de mange deltagere var 25-årige Kenny Berntsen, hvis deltagelse skabte særlig opsigt. Han havde nemlig valgt at tilbagelægge den udfordrende 100 kilometer lange distance i et par klipklappere. En beslutning, der krævede både mod og en vis portion galskab, og som skulle vise sig at blive en sand prøvelse for fødderne og ikke mindst for hans mentale styrke.\Kenny Berntsens valg af fodtøj var ikke blot en gimmick, men en manifestation af hans vilje til at udfordre sig selv på en helt unik måde. Idéen opstod for et par uger siden, og han besluttede at kaste sig ud i projektet uden at tøve. Han beskriver det selv som en udfordring, der skulle afprøves, og han var fast besluttet på at gennemføre. Og det gjorde han, med imponerende resultater. Efter 14 timer og 35 minutters udholdenhed og kamp mod såvel distancerne som klipklappernes begrænsninger, krydsede han målstregen som en sand triumfator. Undervejs var der brug for rigelige mængder gaffatape for at holde klipklappere sammen, da de blev udsat for den massive belastning. Berntsen erkender dagen efter løbet, at klipklappere ikke var det ideelle fodtøj. Hans fødder gav tidligt op, og han oplevede smerter allerede efter 40 kilometer. Han forklarer, at han ikke kunne afsætte på samme måde som med løbesko, hvilket gjorde hele løbet hårdere. Klippeklappernes mangel på støtte og beskyttelse var den største udfordring, hvilket tvang ham til at bide tænderne sammen og fortsætte.\Selvom oplevelsen var strabadserende, erkender Kenny Berntsen også den mentale sejr, der lå i at gennemføre en så krævende opgave. Han beskriver det som en følelse af næsten ikke at kunne tro, at det var muligt. Løbet viste ham ikke kun, hvad hans fysiske grænser var, men også hvor stærk hans vilje og mentale kapacitet er. På spørgsmålet om han vil gentage bedriften, svarer han ærligt, at det ikke er noget, han vil gøre lige med det samme. Hans fødder er hævede og ømme efter løbet, og han har brug for restitution. Men selvom klipklappere for nu er udelukket som fodtøj, er ultraløb stadig en del af hans fremtidige ambitioner. Han understreger sin lyst til at deltage i ultraløb igen, selvom skoene sandsynligvis vil være mere konventionelle næste gang. Kenny Berntsens præstation er en inspiration for alle, der tror på at udfordre sig selv og flytte grænserne for, hvad der er muligt





