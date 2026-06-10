Mand kendt skyldig i medvirken til drabsforsøg i København

En 33-årig mand er kendt skyldig i medvirken til drabsforsøg i juni sidste år, hvor en 39-årig mand og en 20-årig kvinde blev ramt af flere skud fra en AK47. Manden er også kendt skyldig i at have haft en koordinerende rolle ved at bringe en 21-årig mand fra Vestjylland, der har tilstået drabsforsøg og er idømt 12 års fængsel, til København.

En 33-årig mand er kendt skyldig i medvirken til drabsforsøg i juni sidste år, hvor en 39-årig mand og en 20-årig kvinde blev ramt af flere skud fra en AK47 .

Manden er også kendt skyldig i at have haft en koordinerende rolle ved at bringe en 21-årig mand fra Vestjylland, der har tilstået drabsforsøg og er idømt 12 års fængsel, til København. To andre mænd på henholdsvis 32 og 28 år, der også var tiltalt for drabsforsøget, er blevet frifundet. Det oplyser Pakistans informationsminister, Ataullah Tarar, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Angrebene var ifølge ham rettet mod de afghanske provinser Khost, Kunar og Paktika og har kostet 11 børn, en kvinde og en ældre mand livet. Bornholms Politi har indført et midlertidigt droneforbud i perioden fra den 10. juni til den 14. juni i Allinge af sikkerhedsmæssige årsager. Det oplyser Det Kongelige Teater i en pressemeddelelse. I dag er hun husinstruktør ved teatret og ansættes på posten for fire år indtil sommeren 2031.

Hun afløser Morten Kirkskov, der har bestredet posten siden 2015. - Det Kongelige Teater er som vores alle sammens nationalscene et helt fantastisk og særligt teater, hvor det er min ambition at fortsætte med at fortælle historier til og om alle i Danmark ved at være nærgående, modig og vedkommende i valget af værker, siger Anna Balslev. Det oplyser myndighederne i en udtalelse, skriver nyhedsbureauet AP.

I alt har politiet og den uafhængige antikorruptionskommission rejst 25 sigtelser mod de mistænkte, der blandt andet anklages for hvidvask, forsøg på at forhindre rettens gang og skatteunddragelse. De syv personer havde forskellige roller i det store renoveringsprojekt, der var i gang i højhusene. Derudover er de to sigtede virksomheder projektets hovedentreprenør og et rådgivningsfirma.

Københavns Politi har anholdt to 18-årige kvinder, som sigtes for at have medvirket til et skyderi mandag aften, hvor en 17-årig dreng skød mod en lejlighedsdør i Bispeparken i Nordvest. Den ene kvinde har tyrkisk statsborgerskab, mens den anden er ukrainsk statsborger. En 17-årig dreng med dansk statsborgerskab er blevet sigtet for ulovlig våbenbesiddelse samt drabsforsøg på et nuværende ukendt sted.

Mindst 12 personer er dræbt, og ni andre er kommet til skade i et masseskyderi nær Johannesburg, der er Sydafrikas største by. Skyderiet er sket i en uformel bosættelse, der typisk er ulovlig eller falder uden for regeringens kontrol, i Cleveland, der er en forstad til Johannesburg. Skyderier i uformelle bosættelser i Sydafrika er ifølge BBC almindelige og nogle gange forbundet med bandevold og personlige konflikter.

Ifølge politiet er der mindst ti formodede gerningsmænd, der kørte væk fra stedet i en hvid bil. Motivet er endnu ukendt. Inflationen stiger for tredje måned i træk. I maj steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,9 procent i forhold til samme måned året før.

I maj er det særligt prisstigninger på hotelovernatninger, som bidrager til den højere inflation, og også brændstofpriserne trækker gevaldigt op. I nat dansk tid blokerede flere tusinde demonstranter adgangsvejen til Estadio Azteca, som er et af de stadioner, hvor der skal afholdes VM i fodbold. Demonstrationerne skyldes lærernes utilfredshed med deres arbejdsforhold. Mexicos præsident, Claudia Sheinbaum, har kaldt de igangværende demonstrationer for en 'provokation'.

Hun har forsøgt med dialog, men uden held. National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) sigtede i går fem personer for deres formodede roller i at have undgået at betale tobaksafgifter til staten for cirka 62 millioner kroner gennem illegal cigaretproduktion. Aktionen fandt sted på forskellige adresser i Jylland, på Sjælland og i Grønland, hvor der også blev beslaglagt en lang række både fysiske og digitale spor.

En 56-årig og 40-årig mand er sigtet for at have indrettet en professionel cigaretfabrik i Midtjylland og for at have fremstillet mindst 32 millioner cigaretter. En 33-årig og 30-årig mand er sigtet for at have opbevaret mindst 9,6 millioner cigaretter på en adresse i Jylland, og en kvinde er sigtet for at have hvidvasket ikke under 185.000 kroner. Grøn Koncert har fundet afløseren for Benny Jam





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mand Kendt Skyldig Drabsforsøg København 33-Årig AK47 Vestjylland 21-Årig

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politiet advarer: Ny bølge af tricktyverier i KøbenhavnKøbenhavns Politi oplever i øjeblikket flere tilfælde af tricktyverier i hovedstaden, og nu går politiet ud med en advarsel til byens borgere.

Read more »

Politiet pågreber tre mænd efter skyderi i KøbenhavnKøbenhavns Politi har pågrebet tre mænd efter et skyderi mod en lejlighedsdør i en opgang på Bispeparken i København NV. Den 17-årige mand fremstilles i grundlovsforhør i Retten på Frederiksbergs afdeling i Vestre Fængsel. De sociale myndigheder er inddraget i sagen om de to 14-årige mænd. Regeringen prioriterer selskabsskattelettelserne og andre rammevilkår først, før de kan forlænge sænkelsen af elafgifterne. Aalborg Portland har fået støtte til at suge CO2 ud af deres skorstene og lagre den. Den samlede eksport af varer ud af Danmark har holdt stand og er gået en lille smule op i april. OpenAI har sendt en fortrolig ansøgning om børsnotering til de amerikanske børsmyndigheder.

Read more »

Hvidvask af millioner af kroner fra vekselkontorer i KøbenhavnPolitiet efterforsker fem vekselkontorer på Nørrebro i København for at have hvidvasket for omkring én milliard kroner, der er blevet sendt ud af landet i kontanter. De sigtede ejere af vekselkontorerne nægter sig skyldige i hvidvask, og en af dem afviser identitetstyveri over for TV 2. Men politiet mistænker dem for at have udnyttet uskyldige menneskers identitet for at sløre de ulovlige pengestrømme.

Read more »

Dom i drabsforsøg i København; flere国内外 nyheder inklusive inflation, skyderier og politimanøvrerEn oversigt over vigtige nyheder fra Danmark og udlandet, herunder en dom i et drabsforsøg i København, et droneforploy på Bornholm, nye ansættelser på Det Kongelige Teater, anholdelser i forbindelse med skyderier, et masseskyderi i Sydafrika, stigende inflation i Danmark, demonstrationer i Mexico, sigtelser for hvidvask med cigaretter, ændringer i musikfestival lineup og politiske udmeldinger om moms og diplomatiske spændinger.

Read more »