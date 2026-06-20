Mand i 20'erne kræves fængslet for voldeligt overfald på medindsat i Storstrøm Fængsel

En mand i 20'erne kræves fængslet for et voldeligt overfald på en medindsat, der fandt sted fredag eftermiddag i Storstrøm Fængsel. En indsat i fængslet fremstilles lørdag i grundlovsforhør i Retten i Næstved. Voldsepisoden fandt sted i et lukket fængsel med høj sikkerhed, hvor også en særligt sikret afdeling findes.

En mand i 20'erne kræves fængslet for et voldeligt overfald på en medindsat, der fandt sted fredag eftermiddag i Storstrøm Fængsel . En indsat i fængslet fremstilles lørdag i grundlovsforhør i Retten i Næstved.

Voldsepisoden fandt sted i et lukket fængsel med høj sikkerhed, hvor også en særligt sikret afdeling findes. Den forurettede er i midten af 30'erne, men politiet ønsker ikke at oplyse nærmere om hans skader. Det er ikke oplyst, hvordan manden i 20'erne forholder sig til sigtelsen. Storstrøm Fængsel åbnede i 2017 og ligger ved Nørre Alslev på Nordfalster.

Fængslet har 252 pladser og er et af de lukkede fængsler i landet. En vagtchef bekræfter, at der har været et voldsforhold begået i fængslet, og at de fremstiller den ene part. Han ønsker ikke at sige, hvad manden, der er i midten af 20'erne, præcis sigtes for, eller hvad han er dømt for, da han er indsat i fængslet. Det er ikke muligt at oplyse, hvordan sagen vil udvikle sig, da det er op til retten at afgøre sagen.

Storstrøm Fængsel er kendt for at være et af de sikreste fængsler i landet, og det er ikke ualmindeligt, at der finder sted voldsepisoder i fængslet. Men det er også vigtigt at notere, at fængslet har en særligt sikret afdeling, hvor de hårdeste fanger sidder. Det er ikke muligt at oplyse, hvordan manden i 20'erne vil forholde sig til sigtelsen, men det er vigtigt at notere, at han er i fængsel og at sagen vil blive afgjort af retten.

En vagtchef bekræfter, at der har været et voldsforhold begået i fængslet, og at de fremstiller den ene part. Han ønsker ikke at sige, hvad manden, der er i midten af 20'erne, præcis sigtes for, eller hvad han er dømt for, da han er indsat i fængslet. Det er ikke muligt at oplyse, hvordan sagen vil udvikle sig, da det er op til retten at afgøre sagen.

Storstrøm Fængsel er kendt for at være et af de sikreste fængsler i landet, og det er ikke ualmindeligt, at der finder sted voldsepisoder i fængslet. Men det er også vigtigt at notere, at fængslet har en særligt sikret afdeling, hvor de hårdeste fanger sidder. Det er ikke muligt at oplyse, hvordan manden i 20'erne vil forholde sig til sigtelsen, men det er vigtigt at notere, at han er i fængsel og at sagen vil blive afgjort af retten





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Storstrøm Fængsel Voldeligt Overfald Medindsat Grundlovsforhør Retten I Næstved

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