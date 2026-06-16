Mand fremstillet i grundlovsforhør for panserværnsraketangreb i Glostrup

En mand udleveret fra Sverige er sigtet for at have affyret en panserværnsraket mod et rækkehus i Glostrup, hvor en familie lå og sov. To andre mænd er også sigtet for drabsforsøg i forbindelse med angrebet, der er knyttet til en konflikt inden for Hells Angels.

En mand, der er mistænkt for at have spillet en central rolle i et panserværnsraket angreb mod et rækkehus i Glostrup i april, er blevet udleveret fra Sverige og fremstilles onsdag i grundlovsforhør .

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi. Specialanklager Bo Bjerregaard oplyser, at manden er sigtet for at have affyret raketten mod et rækkehus, hvor to voksne og deres to børn lå og sov natten til 23. april i år. Indbyggerne blev vækket af kraftig eksplosion, men på trods af omfattende materielle skader, overlevede alle uskadt. Retten i Glostrup har også to andre mænd på henholdsvis 25 og 26 år i grundlovsforhør.

De er begge sigtet for drabsforsøg ved at have bestillet et værelse til to af gerningsmændene, at have fremskaffet biler til nogle af medgerningsmændene og at have kørt medgerningsmænd rundt. Begge nægtede sig skyldige. Den ene blev fængslet i fire uger, mens anholdelsen af den anden blev opretholdt i tre døgn. En fjerde mand, der også er mistænkt for en central rolle i det formodede angreb, er anholdt i Tyskland.

Hvornår han kan udleveres til Danmark er foreløbigt uklart. Politiet har ikke udelukket, at der er forbindelse til en ongoing konflikt inden for det kriminelle miljø. Ifølge medierapporter, herunder Se & Hør og Ekstra Bladet, er angrebet i Glostrup en del af en rivaliserende konflikt mellem medlemmer af Hells Angels' afdeling i Kokkedal og tidligere medlemmer af Hells Angels Danmark, der er flyttet til udlandet.

Det angivelige mål for raketangrebet var en bestemt rocker, men på grund af uklarheder i oplysningerne, endte angrebet med at ramme et rækkehus, hvor en kvinde og tre børn tilfældigvis befandt sig, hvilket har ført til anklager om drabsforsøg. Retssagen er i sin indledende fase, og flere personer forventes at blive tiltalt. Myndighederne understreger, at de fortsætter efterforskningen for at klarlægge alle involverede og deres roller





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