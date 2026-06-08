Mand fra Bjerringbro fik brækket næsen og forstuvet anklen efter vold på restauration

En 43-årig mand fra Bjerringbro fik brækket næsen, fik blåt øje og forstuvet både anklen og en arm, efter at han blev udsat for vold på en restauration i byen. Politikommissær Peter Søndergård fra lokalpolitiet i Viborg fortæller, at nogle mennesker kom i clinch på restaurationen, hvilket endte med, at manden blev udsat for vold.

En 43-årig mand fra Bjerringbro fik brækket næsen , fik blåt øje og forstuvet både anklen og en arm, efter at han blev udsat for vold på en restauration i byen.

Politikommissær Peter Søndergård fra lokalpolitiet i Viborg fortæller, at nogle mennesker kom i clinch på restaurationen, hvilket endte med, at manden blev udsat for vold. Han har ikke rejst sigtelse mod nogen endnu, men den 43-årige mand har fået en del skader. I alt 7400 familier har i år søgt Mødrehjælpens feriehjælp, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Antallet er på niveau med sidste år, men sammenlignet med 2023 er der sket et fald på knap 2000 ansøgninger.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Den, der ansøger om at skyde ulve, skal være lodsejer eller forpagter af det areal, der søges tilladelse til. Desuden skal personen have gyldigt jagttegn. Forstenede søpindsvin er det mest almindelige fossil i Danmark, og de er at finde næsten alle steder.

Sådan lyder det fra René Sylvestersen, der er geolog og museumsinspektør ved Fur Museum. Men skulle du begive dig ud for at lede efter fortiden, så kommer han her med gode tips til, hvor man skal lede, og hvad man skal kigge efter. Per Colstrup Vinkel er både stolt på sin datters vegne over den store oplevelse hun fik på Odense Stadion, men turen hjem til Silkeborg var fyldt med spørgsmål om ulykken.

Dette har kurs mod Danmark, hvor regnvejret undervejs vil intensivere i styrke. Forventningen er, at regnvejret rammer landet i de sene aftentimer, hvorefter der venter en meget våd nat og morgen. Stedvis kan regnen blive meget intens. I dele af Jylland kan der falde op mellem 20 og 25 millimeter i løbet af seks til otte timer, hvilket nærmer sig definition for kraftig regn.

Et særtransport af to 807 tons tunge jernrør til en kæmpe havvindmølle har tiltrukket tilskuere fra hele Midt- og Vestjylland. En transport, der på alle måder er gennemfotograferet. Natten til fredag fik en mand på en restauration på Brogade i Bjerringbro det, man i gamle dage ville kalde for et 'ordentligt lag tæsk'





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bjerringbro Vold Restauration Mand Brækket Næsen Forstuvet Anklen Lokalpolitiet Viborg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anders Peters og Peter Jensen skal se, hvordan det går ved højspændingsledningerFormanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, siger, at Grøn Trepart ikke eksisterer længere, da der siden aftalen i 2024 er lavet planer om yderligere politiske tiltag mod landbruget. I stedet har Neuro Pride arrangeret et event i Viborg for at hylde menneskers mangfoldige hjerner. Forsvaret etablerer et midlertidigt militært område ved banegården i Holstebro, og en naturbrand i Viborg er blevet slukket af Brand & Redning Midtvest. Kent Nielsen stopper som cheftræner i Silkeborg IF og bliver assistenttræner for landsholdet, og der er nedslående nyt om sommervejret den kommende uges tid.

Read more »

Engelsk domstol dømmer mand for voldtægt, der sendte uskyldig i fængselEn engelsk domstol har idømt 52-årige Paul Quinn 24 års fængsel for at have begået en voldtægt i 2003, som førte til, at en uskyldig mand, Andrew Malkinson, fik en livstidsdom og sad i over 17 år. Malkinson er nu frikendt, men udtrykker forargelse over, at Quinn fik en mildere straf end hans egen.

Read more »

Mand sigtet for vanvidskørsel efter at have kørt 123 kilometer i timenEn 25-årig mand er blevet sigtet for vanvidskørsel efter at have kørt med mindst 123 kilometer i timen på Helsingørmotorvejen. Han har også fået sit kørekort inddraget og bilen beslaglagt med henblik på, at den skal konfiskeres. Desuden har en 20- og en 25-årig mand blevet tiltalt for drab efter at have fået en 17-årige til at dræbe en kvinde i Herning. Samtidig har Ukraines styrker generobret 600 kvadratkilometer af deres land, som Rusland havde besat. EU's udenrigschef, Kaja Kallas, siger, at Ukraines mest presserende behov skal have den største prioritet.

Read more »

Tung jernrør-transport til havvindmølle tiltrak tilskuere fra JyllandEn særtransport af to 807 tons tunge jernrør til en kæmpe havvindmølle fik tilskuere fra hele Midt- og Vestjylland. Transporternen var gennemfotograferet. Desuden: En 43-årig mand blev udsat for vold på en restauration i Bjerringbro, 7400 familier søgte Mødrehjælps feriehjælp, og regeringsgrundlaget indeholder ikke ordet 'folkekirke'.

Read more »