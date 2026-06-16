En mand der mistede en arm og et ben som lille, er nu på en rejse over hele verden på sin cykel. Han er blevet kendt efter at være blevet spottet på Fyn af TV 2.

En mand der mistede en arm og et ben som lille , er nu på en rejse over hele verden på sin cykel. Han er blevet kendt efter at være blevet spottet på Fyn af TV 2.

Samtidig med hans rejse, har Donald Trump været vært for et stort kampsportsarrangement, UFC, i anledning af 250 året for USA. Arrangementet fandt sted på samme dag som Trump fyldte 80 år, og har været et event, der har delt amerikanerne. Søndagen bød således på demonstrationer mod Trump og UFC, men også opbakning af estimeret 90.000 amerikanere i hovedstaden. I Oslo blev nordmændenes reaktion på, at Høiby netop har anket sin dom, hørt af TV 2.

Flere blev dybt overraskede og udtrykte skuffelse. En kat stjal showet under opførelsen af Romeo og Julie. Katten begynder at daske og gnave i Romeos hår, mens han ligger og spiller død - til stor morskab for publikum. Optrinnet skete under en balletopførelse af det legendariske teaterstykke i den tyrkiske by Izmir.

Mette-Marits søn Marius Borg Høiby er mandag blevet idømt fire års fængsel. Han frifindes for to ud af fire voldtægter. Det forventes, at dommeren vil læse op i over en time. Det historiske ukrainske kloster Kyiv Pechersk Lavra står i brand efter et russisk angreb natten til mandag.

Billeder viser flammer, der vælter ud fra klosteret, der er på Unescos liste over verdensarv. Ifølge Tymur Tkachenko, der er leder af Kyivs militæradministration, har fire mennesker mistet livet og mere end 20 er såret efter angrebet. Hele tre afslutninger ramte overliggeren i opgøret mellem Elfenbenskysten og Ecuador, hvor Amad Diallo scorede kampens eneste mål i de døende minutter og sikrede Elfenbenskysten sejren på 1-0.

Emil Nielsen stod en formidabel sidste kamp for FC Barcelona, der vandt Champions League over Füchse Berlin. Flere stjerner havde rosende ord til den gode målvogter, der skifter til den ungarske storklub Veszprem. Curacaos Livano Comenencia scorede nationens første VM-mål i opgøret mod Tyskland. Scoringen blev sat ind til 1-1, og der var enorm jubel både på banen og på lægterne.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, fylder søndag 80 år. Ulla Terkelsen, Mogens Lykketoft og Bertel Haarder giver deres bedste råd til 80-årstilværelsen





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