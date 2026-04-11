Mand anholdt efter molotovcocktail-angreb mod OpenAI-direktørs hjem og trusler om brand

En mand er blevet anholdt i San Francisco efter angiveligt at have kastet en molotovcocktail mod hjemmet til Sam Altman, administrerende direktør for OpenAI, og efterfølgende fremsat trusler om brand mod OpenAIs hovedkvarter. Politiet efterforsker motivet bag angrebet, herunder mulige forbindelser til psykiske problemer eller utilfredshed med virksomheden.

Mand anholdt efter angreb på OpenAI-direktørs hjem. En mand er blevet anholdt i San Francisco , Californien, for angiveligt at have kastet en molotovcocktail mod hjemmet til Sam Altman , administrerende direktør for techgiganten OpenAI, som er kendt for at udvikle ChatGPT. Hændelsen fandt sted tidligt fredag ​​morgen omkring klokken 04. Ifølge San Francisco s politiafdeling blev der kastet 'en brandfarlig, ødelæggende anordning' mod huset, hvilket forårsagede brand i en udvendig port.

Politiet reagerede hurtigt på hændelsen og indledte en efterforskning for at fastslå motivet bag angrebet. Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvad der lå bag handlingen, og politiet undersøger flere mulige scenarier, herunder om det kunne være relateret til psykiske problemer, utilfredshed med virksomheden fra en nuværende eller tidligere ansat, eller om det kan klassificeres som indenlandsk terrorisme. Efterforskerne arbejder intenst på at afdække alle aspekter af sagen og sikre, at gerningsmanden stilles til ansvar for sine handlinger.\En time efter hændelsen ved Sam Altmans hjem, gentog episoden sig i en anden form. Klokken 05 samme morgen blev en 20-årig mand anholdt, efter at han fremsatte trusler om at sætte ild til OpenAIs hovedkvarter. Politiet, der hurtigt var på stedet, kunne fastslå, at den anholdte mand var den samme person, der var mistænkt for at have kastet molotovcocktailen mod direktørens bolig. Dette førte til en yderligere intensivering af efterforskningen, hvor politiet nu arbejder på at samle beviser og kortlægge forbindelser mellem de to hændelser. Formålet er at klarlægge, om der er en klar sammenhæng mellem truslerne og det tidligere angreb på Sam Altmans hjem. Efterforskningen fokuserer på at afdække gerningsmandens motiver, hans baggrund og eventuelle forbindelser til andre personer eller grupper. Politiets prioritering er at sikre offentligheden og OpenAIs ansatte, samtidig med at man søger at opnå en fuldstændig forståelse af den komplekse situation.\Efterforskerne har travlt med at afdække alle aspekter af denne bemærkelsesværdige sag. De er i kontakt med en række kilder, herunder vidner, for at indsamle information og skabe et komplet billede af begivenhederne. Undersøgelserne omfatter blandt andet afhøringer af den anholdte mand, gennemgang af overvågningsmateriale og analyse af eventuelle digitale spor. Yderligere informationer fra ABC News' kilder, der er tæt på efterforskningen, indikerer, at politiet overvejer flere mulige motiver, herunder personlige klager, ideologiske motiver eller endda en form for organiseret kriminalitet. Samtidig er der en løbende vurdering af sikkerhedsforanstaltningerne omkring OpenAIs faciliteter og ledelse for at forebygge fremtidige hændelser. Efterforskningen vil fortsætte, indtil alle detaljer er afdækket, og den fulde sandhed om motivet bag angrebet og truslerne er fastslået. Denne sag understreger de udfordringer, som højteknologiske virksomheder og deres ledere står over for i en verden, der er præget af stigende spændinger og komplekse sikkerhedstrusler





