På Mallorca, en af Europas mest besøgte ferieøer, planlægges en tredje stor demonstration den 26. juli i Palma. Aktivistgruppen, der står bag, mener at to tidligere demonstrationer ikke har ført til forbedringer, men til en yderligere forværring af situationen. De peger på, at turistboligmarkedet presser lokale beboere uden for hus og hjem, og at en kommende solformørkelse vil forstærke trængslen. Hoteller er allerede udsolgt, og aktivisterne opfordrer turister til at overveje deres valg om at besøge öen, mens de lover at skrue op for deres kampagne i løbet af sommeren.

Mallorca , en af Europas mest populære ferieøer, står over for en voksende social og økologisk krise, der udfordrer den turistdominerede økonomi. Kartoffelmarkeder og skyhøje ferieboliger kontrasterer med en daglig kamp for overlevelse blandt mange lokale.

I år er der planlagt en tredje stor demonstration den 26. juli i Palma, organiseret af en aktionsgruppe med mål om at lamme byen. Talsmand David Comas understreger, at to tidligere massive demonstrationer ikke har medført forbedringer, men snarere en forværring af situationen. Aktivistens hovedkritik retter sig mod denulyksesalige turistudvikling, hvor velhavende tilreisende køber boliger, mens lokale beboere skal klare sig med improviserede boligformer.

Trængslen forventes at blive forstærket af en total solformørkelse i midten af august, der vil tiltrække ekstra turistmængder og gøre det endnu sværere at håndtere ressourcetrykket. Allerede nu er hoteller fuldt udsolgt for perioden, hvilket ifølge aktivisterne blot er et tegn på en uholdbar model. Gruppen varsler markant øget aktiviteter i løbet af sommeren og opfordrer potentielle turister til at overveje deres valg grundigt, før de booker en ferie på Mallorca.

Denne udvikling rejser spørgsmål om bæredygtig turisme, retfærdig ressourcefordeling og den politiske vilje til at håndtere kompleksiteten i en økonomi, der i hiøj grad er afhængig af en sektor, som selv skaber problemerne





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