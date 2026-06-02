Malk de Koijn: Baggrunden bag hittet 'Vi tager fuglen på dig'

Rapgruppen Malk de Koijn fik inspiration til titlen 'Vi tager fuglen på dig' fra en fynsk radiolytter. Men hvordan kom de egentlig på det finurlige ordspil, som også er titlen på deres største hit nogensinde? I denne artikel fortæller vi historien bag hittet.

'Vi tager fuglen på dig' er fra Malk de Koijns andet album, 'Sneglzilla', der udkom i 2002. Men vendingen blev allerede skabt fire år tidligere ved et rent tilfælde. Vi skal tilbage til den 1. maj i 1998. Malk de Koijn har udsendt deres debutalbum, 'Smash Hit In Aberdeen', netop den dag, og de er derfor inviteret ind i studiet i P3's hedengangne formiddagsprogram 'Strax'.

Temaet for udsendelsen er fænomenet 'majkat', der er en pendant til aprilsnar, hvor lytterne kunne ringe ind med forskellige narrehistorier. Og så er det, at fynboen Erik holder ind til siden i sin bil midt på Lillebæltsbroen og får hul igennem til P3-studiet for at fortælle om sin majkat-historie: 'nu tager vi sgu', på syngende fynsk, men i studiet hører Malk de Koijn-gutterne det i stedet som 'nu tager vi sgu fuglen på dig'.

Efter de forlader P3-studiet den formiddag i 1998, kan rapperne simpelthen ikke slippe vendingen igen: - Det blev en del af vores jargon, sådan løst og fast. Det var ikke noget, vi sagde hele tiden, men noget, der blev droppet engang imellem, sagde Tue Track i samme podcast. Men det er først flere år senere, da gruppen er i gang med opfølgeren 'Sneglzilla', at de bruger vendingen i arbejdssammenhæng.

Tue Track har fundet på et beat, der er rigtig club-agtigt, og teksten handler egentlig slet ikke om en fugl, men derimod om en hund, der går i byen. Alligevel kommer drengene netop i tanke om den fynske radiolytter og vendingen, da de skal finde på en titel, efter sangen er færdigskrevet: - Det kan stå alene og betyde alt muligt, så ja, så endte det der som en titel.

Det kunne også have endt i et nummer som noget, man rappede på et eller andet tidspunkt, fortalte Blæs Bukki til P6 Beat Elsker i 2018.

'Vi tager fuglen på dig' er gruppens største hit, og den har givet dem flere priser, blandt andet fik gruppen prisen for 'Årets danske musikvideo' ved Danish Music Awards i 2003. - Lige så snart man bare sætter den der 'puh'-lyd på pladespilleren, så er der en reaktion. Så ved folk, hvad der skal ske.

Du kan være med til at afgøre, om 'Vi tager fuglen på dig' er blandt de 100 bedste danske sange nogensinde, når DR sætter fokus på vores fælles musikarv med temaet 'Top100'





