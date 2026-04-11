Majbritt Birkholm prioriterer: Bliver i EU-parlamentet og Regionsrådet - forlader byrådet i Holstebro

Dansk Folkepartis Majbritt Birkholm fra Ryde ved Vinderup omrokere i sin politiske karriere og vælger at prioritere sin tid mellem EU-parlamentet, Regionsrådet i Region Midtjylland og Sundhedsråd Vestjylland, mens hun trækker sig fra Holstebro Kommunes byråd.

Mens partilederne kæmper med regeringsdannelsen, har Dansk Folkeparti s Majbritt Birkholm fra Ryde ved Vinderup været i gang med at omstrukturere sin egen politiske karriere. Efter at have opnået hele tre poster inden for det seneste halve år, erkender hun, at det er mere, end hun kan magte. Beslutningen om at træffe en prioritering har været svær, men resultatet er nu på plads, så hun ikke kommer til at sidde på et trippelmandat.

I efteråret blev Majbritt Birkholm valgt ind i både Holstebro Kommunes byråd og Regionsrådet i Region Midtjylland, hvor hun blandt andet er formand for Sundhedsråd Vestjylland. Samtidig var hun opstillet som spidskandidat for Dansk Folkeparti i Nordjyllands Storkreds til Folketinget. En rokade i partiet betød dog, at Anders Vistisen (DF), daværende EU-parlamentariker, overtog hendes kandidatur til Folketinget, mens Birkholm skulle overtage hans taburet i EU-parlamentet, hvis han blev valgt ind. Og det skete. Nu har Majbritt Birkholm truffet sine valg og meldt ud, hvilke poster hun beholder, og hvilke hun giver videre. Hun har brugt meget energi på at vurdere, hvor hun bedst kan gøre en forskel, og konklusionen er, at det er i regionsrådsarbejdet. Birkholm fortsætter i Regionsrådet i Region Midtjylland, samtidig med at hun indtræder i EU-parlamentet. Til gengæld tager hun orlov fra byrådet i Holstebro Kommune, hvor partifællen Greta Mona Rusbjerg overtager hendes mandat. Hun fortsætter også som formand for Sundhedsråd Vestjylland. De øvrige poster i forretningsudvalget, regional udvikling, sundhedsplanlægning og Midttrafiks bestyrelse, giver hun videre til en partikollega. Hun forsikrer, at arbejdet med sundhedsrådet ikke vil blive påvirket af hendes placering i Bruxelles. Hun understreger, at hun ikke påtager sig opgaver, hun ikke kan udføre, og vil eventuelt indkalde en suppleant, hvis der skulle opstå behov. Hun påpeger, at selvom formandsposten kræver meget arbejde, giver den også mulighed for en fleksibel tidsplan. Rejsetiden mellem Bruxelles og hjemmet i Ryde vil blive brugt til at læse, og der vil være mulighed for hjemmearbejde, hvilket gør det muligt for hende at varetage sundhedsrådsarbejdet i Vestjylland. Hun mener, at det er vigtigt med en formand, der selv er bosat i området. Hendes engagement i sundhedsområdet er stort, og hun ønsker at fortsætte dette arbejde. Byrådsarbejdet i Holstebro Kommune er anderledes. Her var hun næstformand i børne- og familieudvalget og medlem af social- og sundhedsudvalget. Disse to udvalg er vigtige for hende, men hun mener, at Greta passer godt ind her. Hun mener, at det er vigtigt at sætte fokus på dem, der kan varetage posterne bedst muligt. Birkholm mener, at hun har spillet med åbne kort over for sine vælgere. Vælgerne var klar over, at hun var kandidat til Folketinget, og byrådsindtræden var en overraskelse. Hun vil anbefale andre politikere at stille op til forskellige valg, fordi passion er afgørende. Hun understreger, at man aldrig ved, hvad man bliver valgt til, og ser frem til at repræsentere Danmark i EU-parlamentet. Hun starter officielt i Europaparlamentet den 27. april. Birkholms prioritering er et tydeligt eksempel på de udfordringer, som politikere kan stå overfor, når de vinder flere poster, end de umiddelbart kan varetage. Beslutningen om at trække sig fra visse poster er et udtryk for ansvarlighed over for vælgerne og en erkendelse af behovet for at fokusere på de opgaver, hvor hun kan gøre den største forskel. Hun fremhæver vigtigheden af at have passion for de opgaver, man påtager sig, og understreger samtidig, at en realistisk vurdering af egne ressourcer er afgørende for at kunne varetage politiske hverv effektivt. Med sin nye rolle i EU-parlamentet vil Birkholm nu have mulighed for at fokusere på europæiske spørgsmål og bidrage til den politiske debat på et større plan. Hendes beslutning om at prioritere sin tid og energi vil uden tvivl blive bemærket af både vælgere og politiske kolleger. Birkholm er ikke bange for at tage udfordringerne op og glæder sig til at repræsentere Danmark i EU-parlamentet, en opgave, der kræver hendes fulde engagement. Hun understreger at hun vil bruge rejsetiden mellem hjem og Bruxelles, således hun kan læse og forberede sig på den nye rolle, og der vil være mulighed for hjemmearbejde, hvilket gør det muligt for hende at varetage sundhedsrådsarbejdet i Vestjylland. Birkholm mener, at det er vigtigt med en formand, der selv er bosat i området, fordi det giver en større forståelse for de lokale udfordringer og behov





