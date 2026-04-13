Magyar erklærer sejr i Ungarn og vælter Orbáns regime

Oppositionspartiet Tisza, ledet af Péter Magyar, har vundet parlamentsvalget i Ungarn og væltet Viktor Orbáns regering. Partiet opnåede et to tredjedeles flertal, hvilket åbner døren for en mere EU-venlig kurs.

Sådan lød det fra oppositionspartiet Tiszás leder, Péter Magyar , foran tusinder af begejstrede tilhængere søndag aften, efter at han havde erklæret sejr ved parlamentsvalget i Ungarn . "Vi gjorde det. Sammen væltede vi Orbáns regime," sagde partilederen med et smil, mens hans støtter jublede i Budapest. Han fortsatte med at love forandring og ansvarlighed for dem, der ifølge ham havde bedraget landet.

"De, der har bedraget vores land, vil blive holdt ansvarlige for deres handlinger," erklærede Magyar i sin tale. Han fremhævede vigtigheden af at genoprette Ungarn som en stærk allieret for både EU og NATO, en afgørende kursændring i forhold til de seneste års isolationistiske tendenser under Orbán. "Ungarn vil igen blive en meget stærk allieret for EU og Nato," lød løftet, citeret af det anerkendte amerikanske medie CNN. Péter Magyars sejr er et monumentalt skifte i ungarsk politik. Hans parti, Tisza, har lovet en mere EU-venlig politik, som står i skarp kontrast til premierminister Viktor Orbáns ofte skeptiske holdning over for EU og Vesten. Ved søndagens parlamentsvalg overgik Tisza Orbáns regeringsparti, Fidesz, med stor margin. Valgresultaterne, baseret på næsten alle optalte stemmer, viste, at Tisza havde sikret sig et imponerende to tredjedeles flertal i parlamentet. For at opnå dette flertal kræves 133 pladser i parlamentet. Med over 98 procent af stemmerne talt op, havde Tisza sikret sig hele 138 pladser. Fidesz, derimod, står til at besætte blot 55 pladser i det ungarske parlament. Det overvældende resultat signalerer et markant tab for Orbán og hans parti, og det vidner om en stærk befolkningstrang efter forandring og en ny retning for landet. Magyar har allerede opfordret Ungarns præsident, Tamás Sulyok, til at udpege ham som regeringsdanner hurtigst muligt. Processen indebærer, at præsidenten nominerer en premierminister – typisk fra det vindende parti – som efterfølgende skal godkendes af parlamentet. Skulle den nominerede ikke kunne opnå flertal, har præsidenten mulighed for at opløse parlamentet og udskrive nyvalg. Den nuværende situation stiller Ungarn over for en spændende periode med potentiale for betydelige politiske ændringer. Med Tiszas tilsagn om at styrke forbindelserne til EU og NATO, er der udsigt til en ny udenrigspolitisk orientering for landet. Det vil også være afgørende at følge, hvordan den nye regering vil håndtere interne udfordringer, herunder økonomiske spørgsmål og korruptionsbekæmpelse, som har været centrale temaer under valgkampen. Den kommende periode vil afgøre, om Ungarn kan genvinde sin position som en stabil og pålidelig partner på den europæiske scene, og om landet kan skabe en mere inkluderende og retfærdig fremtid for sine borgere





