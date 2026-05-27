Magtkamp om Finansministeriet under regeringsforhandlinger

Regeringsforhandlingerne på Marienborg trækker ud, og en intens magtkamp om Finansministeriet er i gang. Tidligere ministre forklarer, hvorfor posten er så afgørende.

De igangværende regeringsforhandlinger på Marienborg har nu strakt sig over knap to måneder og involveret hele tre kongerunder. Mens forhandlingerne trækker ud bag lukkede døre, udspiller der sig en intens magtkamp om de mest afgørende ministerposter, særligt Finansministeriet .

Flere tidligere ministre og eksperter peger på, at dette ministerium er et af de mest magtfulde, kun overgået af Statsministeriet. Thor Pedersen, tidligere finansminister med over 20 års erfaring, understreger, at Finansministeriet rangerer højt, fordi det har en tværgående indflydelse på alle andre ressortområder. Ifølge ham afhænger finansministerens magt dog af tilliden og den gensidige forståelse med statsministeren. Simon Emil Ammitzbøll-Bille, tidligere økonomi- og indenrigsminister, forklarer, at Finansministeriet fungerer som gatekeeper for andre ministres ambitioner.

Han nævner et eksempel, hvor en trafikinvesteringsplan fra Transportministeriet blev bremset i lang tid, før den endelig blev godkendt. Den tværgående magt gør det vanskeligt for mindre regeringspartier at få deres politik igennem, som Martin Lidegaard fra Radikale Venstre oplevede under tidligere forhandlinger. Han ønskede en garanti for, at hans ministerium kunne arbejde mere selvstændigt, uden at skulle godkendes af Finansministeriet.

Mogens Lykketoft, tidligere socialdemokratisk finansminister, påpeger, at finansministeren sidder for bordenden i de fleste forhandlinger og kan bestemme dagsordenen, især i Økonomiudvalget, hvor pengene prioriteres. Denne magtposition er årsagen til, at både Lars Løkke Rasmussen og Pia Olsen Dyhr har ambitioner om netop denne post. Forhandlingerne fortsætter, mens partierne kæmper om indflydelse i den kommende regering





