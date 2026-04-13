Magt og penge: Mænd dominerer topposterne i kommunalpolitik

En ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder afdækker en skæv fordeling af magt og økonomisk indflydelse i dansk kommunalpolitik. Mænd dominerer topposterne og de bedst betalte eksterne hverv, hvilket fører til en betydelig indkomstforskel mellem mænd og kvinder, selvom der er ligeløn for samme arbejde i byrådene.

Magt og økonomisk indflydelse i dansk kommunalpolitik er i høj grad koncentreret hos mænd, viser en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder. Rapporten afdækker en ulighed, der ikke skyldes direkte lønforskelle for samme arbejde, men snarere en skæv fordeling af magtfulde poster og eksterne hverv, der udløser betydelige honorarer. Kvinder er repræsenteret i byrådene, men de er markant underrepræsenteret på de poster, der har størst indflydelse og de højeste økonomiske fordele.

Denne ubalance skyldes en kombination af faktorer, herunder de strukturelle barrierer, der påvirker kvinders muligheder for at avancere i kommunalpolitik. Officielt er der ligeløn i kommunerne for samme arbejde. Vederlagene for byrådsarbejde er fastsat centralt, og mænd og kvinder får samme honorar for samme poster. Men forskellene opstår i praksis, når posterne fordeles efter konstitueringerne. Borgmesterposter, rådmandsposter og eksterne bestyrelsesposter er de mest magtfulde og honorerede, og her er mænd overrepræsenteret. Kvinder udgør kun en lille andel af borgmestre og rådmænd, og andelen af kvinder i bestyrelser og udvalg, der kontrollerer økonomi, teknik og forsyning, er markant lavere end mænds. For eksempel sidder kvinder kun på en brøkdel af de eksterne poster i kommunerne, og mænd modtager langt størstedelen af de samlede vederlag fra disse poster. Denne skævhed er ikke blot et spørgsmål om tal, men afspejler en dybere ubalance i magtstrukturen. Flere faktorer bidrager til denne skævhed. For det første er vejen til de mest magtfulde poster lang, ofte kræver det flere valgperioder og en stor arbejdsindsats ved siden af et almindeligt job. Kvinder bærer fortsat hovedansvaret for børn og hjem i mange familier, hvilket kan begrænse deres tid og fleksibilitet til at varetage krævende politiske poster. For det andet spiller uformelle magtstrukturer en rolle. Poster fordeles ofte gennem interne forhandlinger og netværk, hvor mænd, der har siddet længere i politik, kan have en fordel. Derudover udsættes kvinder oftere for chikane og personlige angreb, hvilket kan føre til, at de trækker sig tilbage fra politik. Resultatet er et selvforstærkende system, hvor mænd fastholder magten og adgangen til de mest attraktive poster. Rapporten konkluderer, at denne skæve fordeling af magt og økonomi ikke er et sideproblem, men en central forklaring på, hvorfor uligheden fortsætter i dansk kommunalpolitik. Den strukturelle ubalance i kommunalpolitik er ikke et resultat af direkte lønforskelle, men af en kombination af strukturelle barrierer, fordelingsmekanismer og uformelle magtstrukturer, der favoriserer mænd.





Arbejderen / 🏆 25. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kommunalpolitik Ligestilling Magt Økonomi Kvinders Repræsentation

United States Latest News, United States Headlines

