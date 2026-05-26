Mads Strange er Liberal Alliances nye politiske ordfører

Mads Strange overtager rollen som politiske ordfører i Liberal Alliance, mens Sólbjørg Jakobsen er på barsel. Det er en stor opgave, og Mads Strange er klar til at arbejde for at sætte Liberal Alliances politik på dagsordenen.

Liberal Alliance s nye politiske ordfører er klar til at overtage rollen, mens Sólbjørg Jakobsen er på barsel. Det skriver partiet i en pressemeddelelse. Mads Strange har tjansen, mens den hidtidige politiske ordfører Sólbjørg Jakobsen er på barsel, oplyser partiet.

Det er store sko at udfylde, og jeg glæder mig enormt meget til at arbejde for at sætte Liberal Alliances politik på dagsordenen, siger Mads Strange i pressemeddelelsen. Sólbjørg Jakobsen går på barsel 26. juni. Den 26-årige Mads Strange blev valgt ind i Folketinget ved valget 24. marts i år. Her fik politikeren 4.488 personlige stemmer.

I Liberal Alliance er man glade for, at andre står klar, når de etablerede skal holde en pause, siger gruppeformand Ole Birk Olesen i pressemeddelelsen. Mads er nysgerrig, vidende, flittig, god til at forklare liberale holdninger og ambitiøs på LA's vegne, så det vil vi gerne bringe i spil for partiet, mens Sólbjørg er på barselsorlov, siger Ole Birk Olesen. En politisk ordfører fungerer som en slags talsmand for partierne, som også har ordførere på specifikke fagområder.

Den politiske ordfører håndterer som regel de overordnede linjer og de akutte sager. Tidligere har Strange fungeret som politisk rådgiver og presserådgiver for Liberal Alliances folketingsgruppe, inden han ved europaparlamentsvalget stod som nummer to på stemmesedlen for partiet. Få måneder inden valget i 2024 argumenterede han i radioprogrammet Politik På En Onsdag på 24syv imod værnepligt for kvinder. Efter at være blevet folketingskandidat udtalte han til Berlingske, at han godt kan holde sig til sine visioner.

Og så behøver jeg ikke at lave de her ting, der i nogens øjne i hvert fald kan opfattes som kvindefjendske, sagde han til avisen i december 2025





