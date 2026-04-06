Mads Peter Veiby: Fra iværksætter til investor – sådan investerer jeg

I Børsens podcast “Sådan investerer jeg” fortæller Mads Peter Veiby om sine investeringer i aktier, sine bedste og værste investeringer og strategien bag. Han deler sin erfaring og indsigt i investeringsverdenen, herunder både succeser og fiaskoer. Fra teleselskabet M1 til klassiske biler og startups, fortæller han åbent om sin investeringsrejse og giver råd til andre investorer.

Mads Peter Veiby er ugens gæst i Børsens podcast- og artikelserie “Sådan investerer jeg”, hvor han deler sine investeringserfaringer og tanker om økonomi. “Det er jo ikke sådan, at fordi man har haft én succes, at man er en kong Midas, hvor alt, man rører, bare bliver til guld,” siger Veiby. Han er kendt for sit teleselskab M1, som han stiftede og senere solgte for et betydeligt beløb. Udover sin succes i telebranchen har Veiby også en stor passion for klassiske biler, især Porscher.

Hans interesse for biler går ud over blot at være en hobby. Han ser dem som kunstværker og en potentielt god investering. Han ejer 17 biler, og da han fik sin villa bygget, var det vigtigt for ham at have plads til at udstille sine biler. I sit hjem har han et rundt hus, hvor bilerne kan ses fra de fleste rum, smukt udstillet med lys. Veiby fortæller om sit livs investeringer i podcasten, herunder både hans succeser og fiaskoer. Han har investeret i alt fra aktier og startups til ejendomme, forsvarsteknologi og klassiske biler. Mads Peter Veiby voksede op i beskedne kår i Aalborg, men har siden opnået stor økonomisk succes. Han fortæller åbent om sin rejse, fra en barndom præget af økonomiske udfordringer til at blive en velhavende investor. I podcasten uddyber Veiby sin investeringsstrategi og deler sine erfaringer med at vælge aktier, startups og andre investeringer. \I podcasten “Sådan investerer jeg” fortæller Mads Peter Veiby om sine investeringer i aktier, sine bedste og værste investeringer og strategien bag. Veiby fremhæver sine investeringer i startups som en af hans bedste investeringer. Han startede med en relativt lille sum på 250.000 kr. i M1 og oplevede en enorm vækst, da han seks år senere solgte sin andel for omkring 60 millioner kroner. Veiby deler sin motivation for at starte egen virksomhed og forklarer, hvordan hans baggrund som bankassistent gav ham indsigt i succesfulde menneskers tankegang. Han oplevede hvordan velhavende kunder ikke var ansat, men havde deres egne virksomheder. Dette inspirerede ham til at forfølge sine egne ambitioner. Hans beslutning om at forlade et godt job i Unibank og starte egen virksomhed var drevet af ønsket om økonomisk uafhængighed og ambitionen om at tjene mere. Han understreger betydningen af at turde tage chancer og tro på sig selv. Han fremhæver vigtigheden af partnerskabet med sin barndomskammerat Thomas Havemann. De havde hver deres motivation for at starte virksomheden, hvilket resulterede i et stærkt og succesfuldt samarbejde. Thomas havde en anden motivation, han ville bevise at han kunne sælge. De delte målet om succes, selvom deres veje dertil var forskellige. \Veiby fortæller også om sin værste investering, som var en parkeringsapp, der led et milliontab. Årsagerne til fiaskoen var bl.a. for stor gældsopbygning og den negative effekt af corona-pandemien, der førte til færre parkeringer i byerne. Han beskriver, hvordan de forsøgte at navigere i den vanskelige situation med hjælp fra hjælpepakker, der ikke var tilstrækkelige. Han fremhæver vigtigheden af at lære af sine fejl og ikke lade sig slå ud af modgang. Veiby tager ikke sig selv højtideligt og erkender, at selvom man har succes, betyder det ikke, at alting automatisk går godt fremover. Han reflekterer over vigtigheden af at være realistisk og tålmodig i investeringsverdenen. Han udtrykker også en filosofi om at acceptere både de gode og dårlige sider af livet. Efter salget af teleselskabet M1 satte Mads Peter Veiby sig et konkret mål for sin økonomi. Veiby har lært en værdifuld lektie om risikostyring og vigtigheden af at have en robust økonomisk strategi. Han understreger, at god investering kræver mere end blot held, og at man skal være forberedt på at håndtere både succes og fiasko. Hans historie er et eksempel på, hvordan man kan opnå økonomisk succes gennem hårdt arbejde, risikovillighed og evnen til at lære af sine fejl. Hans investeringsrejse illustrerer en kombination af ambition, beslutsomhed og den realisme, der er nødvendig for at navigere i investeringsverdenen





Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Mads Pedersen om Evenepoels kritik af Vingegaard: Jonas er pisseligegladMads Pedersen kommenterer på Remco Evenepoels kritik af Jonas Vingegaard efter episoder i Catalonien Rundt. Pedersen mener, at Vingegaard er upåvirket af Evenepoels udmeldinger og fremhæver Vingegaards succes.

Læs mere »

Genialt rengøringstrick: Sådan får du et rent toilet med ingredienser fra køkkenskabetFå et skinnende rent toilet uden brug af stærke kemikalier. En simpel blanding af salt og natron kan gøre underværker, og er både miljøvenlig og effektiv.

Læs mere »

De første måneder med varme fra dybet: Sådan går det med geotermi-anlægget i SkejbyGeotermi har længe været omgærdet af store forventninger og dyre erfaringer. I Skejby har erfarne folk fra olieindustrien givet geotermien fornyet, kvalificeret opmærksomhed. Og de første måneder tyder enstemmigt på, at teknologien har bevist sit værd og er klar til næste skridt i udrulningen.

Læs mere »

Peter Sig Kristensen stopper fire måneder efter genvalg: Nu forklarer han hvorforPeter Sig Kristensen fra Enhedslisten stopper i byrådet i Silkeborg Kommune.

Læs mere »

Vi vælter os i motionsløb - men hvorfor er vi blevet så vilde med at løbe?Løb giver os et frirum fra hverdagens pres og tid væk fra sociale medier, fortæller filosof.

Læs mere »

Mads Peter Veiby: Fra Aalborg til millionerne og bilernes verdenI Børsens podcast “Sådan investerer jeg” fortæller Mads Peter Veiby om sin rejse som iværksætter og investor, fra barndommen i Aalborg til salget af teleselskabet M1 og hans passion for klassiske biler. Han deler ud af sine erfaringer, herunder sine bedste og værste investeringer.

Læs mere »