Mads Peter Veiby: Fra Aalborg til millionerne og bilernes verden

I Børsens podcast “Sådan investerer jeg” fortæller Mads Peter Veiby om sin rejse som iværksætter og investor, fra barndommen i Aalborg til salget af teleselskabet M1 og hans passion for klassiske biler. Han deler ud af sine erfaringer, herunder sine bedste og værste investeringer.

Mads Peter Veiby , iværksætter og investor kendt for teleselskabet M1, er ugens gæst i Børsens podcast- og artikelserie “Sådan investerer jeg”. I podcasten deler Veiby ud af sine investeringserfaringer, herunder sine bedste og værste investeringer og de strategier, der ligger bag. Han fortæller åbent om både succeser og fiaskoer og giver et indblik i hans tankegang omkring formueforvaltning. Veiby understreger vigtigheden af at lære af sine fejl og ikke lade tidligere succeser forblinde én.

Han udtaler: “Det er jo ikke sådan, at fordi man har haft én succes, at man er en kong Midas, hvor alt, man rører, bare bliver til guld.” Veiby er kendt for sin passion for klassiske biler, især Porsche-modeller. Han ejer 17 biler, og da hans villa i Gug ved Aalborg blev tegnet af Bjarke Ingels, var det afgørende, at der var plads til at udstille bilerne. Han ønskede at have dem synlige, og huset blev designet med dette for øje. “De skal ikke stå nede i en parkeringskælder. Jeg vil have, at jeg kan kigge på dem. Han har lavet et rundt hus, der snegler sig opad, hvor vi kan kigge på bilerne fra de fleste rum, og så står de selvfølgelig og er flotte, nyvaskede og med lidt lys på. Det er rigtig lækkert,” forklarer Veiby. Veibys rejse begyndte i beskedne kår. Han voksede op i en treværelseslejlighed i Aalborg, hvor pengene var små. Som 11-årig begyndte han at arbejde i Tivoli for at tjene sine egne penge. I dag bor han i en villa og råder over en formue i trecifret millionklassen. I podcasten fortæller han om sin uddannelse som bankassistent, og hvordan han lod sig inspirere af de velhavende kunder, han mødte. Han ønskede at opnå økonomisk frihed og besluttede sig for at blive iværksætter. Hans bedste investering beskriver han som at have investeret i sig selv gennem startups. Han fortæller om sin rejse med M1, som han stiftede sammen med barndomskammeraten Thomas Havemann. De startede virksomheden i 2003 og solgte den seks år senere for 170 millioner kroner. Veiby selv modtog 60 millioner kroner for sin andel. Veiby reflekterer over de udfordringer og læring, der følger med at være iværksætter og investor. Han er ikke bange for at tale åbent om sine fejltagelser, herunder hans tab på en parkeringsapp. Den dårlige investering var med til at lære ham vigtigheden af at kunne acceptere nederlag og at være realistisk omkring forretningsmuligheder. Veiby deler ud af sin erfaring og viden, og giver derved lytterne et indblik i hans investeringsstrategier, og hvordan han tænker om både succes og fiasko. Om sin værste investering udtaler Veiby: “Jeg tabte rigtig mange penge på Parkpark-appen. Det var et pænt millionbeløb. Der var blevet opbygget for meget gæld, og der blev for sent sat en fod ned. Det var ellers lige begyndt at gå godt, så kommer corona, og så er der ingen, der kører ind til byen for at parkere deres bil længere. Vi fik nogle hjælpepakker, som var sådan lidt “tis i bukserne-pakker”. Udover at man skulle bygge det hele op igen, så skulle man næsten tjene dobbelt så meget bagefter, men tingene stod stille i to år. Så der var ikke andet at gøre end at sælge firmaet, og så måtte mig og min kompagnon parkere den gæld, der var, og så drikke rødvin af “bag in a boks” og tage det sure med det søde. Økonomisk set var det den dårligste investering, jeg har foretaget. Jeg tror også, det er meget sundt, fordi det jo ikke er sådan, at fordi man har haft én succes, at man er en kong Midas, hvor alt, man rører, bare bliver til guld.” Veiby er et godt eksempel på en iværksætter, der har formået at skabe stor succes, men som ikke er bange for at lære af sine fejl. Hans historie er en inspiration for andre iværksættere og investorer, der ønsker at opnå økonomisk frihed





borsendk / 🏆 28. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mads Peter Veiby Investering Iværksætter M1 Biler Startups Økonomi Podcast

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »