Mads Knarreborg afslører, at han er blevet far

Cirkusrevyens Mads Knarreborg har afsløret, at han er blevet far til en søn, der nu er halvandet år gammel. Nyheden blev delt efter premieren på årets Cirkusrevy, hvor han også deler scene med Lars Mikkelsen og Bodil Jørgensen.

Han fortalte til ugebladet, at det er det største, der nogensinde er overgået ham, og at han er utrolig glad for at være far. Hans søn er født af hans kæreste, Josephine Andredottir, som han har været sammen med i mange år. Under premieren var sønnen passet af en barnepige, men Mads Knarreborg glæder sig til at få mere tid med familien, når revyen holder sommerferie.

Mads Knarreborg debuterede i Cirkusrevyen i 2023 og har siden været en populær del af holdet. I årets udgave deler han scene med stjerner som Lars Mikkelsen, Bodil Jørgensen, Johanne Louise Schmidt og Niels Olsen. Han er især kendt for sin parodi på Ulla Terkelsen, som har været en af revyens største hits.

Mads Knarreborgs rolle i Cirkusrevyen har gjort ham til en af de mest populære skuespillere i Danmark, og hans nyhed om at være far har kun øget interessen for hans personlige liv. Han har tidligere været åben om sin kærlighed til Josephine Andredottir, og nu er deres familie blevet endnu større. Mads Knarreborg ser frem til at kombinere sin karriere med familielivet, og han er taknemmelig for den støtte, han får fra sine kolleger og fans





