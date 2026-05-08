Mads, Anton og Selma: Matematik-eksamensmeme-fællesskabet tager TikTok med storm

De klassiske matematik-opgaver fra 9. klasses afgangseksamen er blevet til et meme-fællesskab på sociale medier, hvor elever deler deres frustrationer og humor om opgaver med karakterer som Mads, Anton og Selma. Trendens popularitet viser, hvordan sociale medier kan skabe fællesskab og lette eksamenspresset.

Mads med teltproblemer har fyldt både i 9. klasse rnes afgangseksamen og på TikTok. Stolen knirker, eksamensarket bliver udleveret, opgavebeskrivelsen lyder nogenlunde sådan her: Anton står foran en vandhane, hvor der kommer ti liter ud i minuttet.

Han har en vandslange, der når helt over til bassinet. Selma har kun en fem-liters spand. Der er ti meter fra vandhanen hen til bassinet. Er man velbevandret i det danske folkeskolesystem, er sandsynligheden for en armlægning med den slags opgave stor.

Den traditionelle 9. klasses matematik-eksamen er fuld af problemstillinger, hvor typer som Anton og Selma har gang i projekter, der gælder om at fylde ting, trække bananer fra en frugtkurv, blande saftevand og lignende. 65.000 afgangselever er blevet bedt om at løse alt fra Anton og Selmas vandbassinskvaler, til Smilla og Violas problemer med at blande saftevand, og Mads' mission med at sætte et telt op. Det har affødt et meme-fællesskab på TikTok og Instagram, hvor man på forrygende vis har givet liv til de karakterer, der evigt og altid optræder i en klassisk matematik-eksamen.

For Sally Runge, 9. klasseselev på Herstedlund Skole, har det været med til afmontere alvorsgraden ved eksamenstiden. Det er en meget sjov følelse det her med, at der er nogen, der forstår det, og at det ingen mening giver, hvis man ikke selv har siddet med den der prøve, siger hun. Vi har alle sammen gået og været lidt nervøse ved de der eksamener.

Og så på den anden side er det alligevel meget sjovt, at vi alle sammen har siddet med det samme og kæmpet med de samme ting. Det er jo deres teenage-værelses humor, som vi nu ser udfolde sig. Det er den måde, man bruger memes på. Også til at tage luften ud af ballonen i det, der kan være en stram tid med eksamensangst og pres og præstationer.

Katrine K. Pedersen beskriver det som et nøglehul ind til teenage-værelset, hvor man får et indblik i en trend, der, selvom den involverer 65.000 børn, stadig skal opfattes som intern. Det, som mange bruger memes til, er jo en slags fælles grin og fælles terapi, men det kræver nogle fælles referencer. Sally Runge oplever det som et eksempel på, at de ofte udskældte sociale medier ikke udelukkende er problematiske.

Man får ligesom bekræftet, at man ikke var den eneste, der synes, det var svært, når man ser de der memes, siger hun. Og jeg tror ikke, jeg har oplevet noget, der var så specifikt, som jeg selv kunne relatere til, gå så viralt. Ja, altså især den der med Mads. Altså hvorfor skal han dog vide, hvor mange grader hans teltdug skal være





